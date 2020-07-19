نصف مليون جنيه مصروفات تسيير منزل والي شهرياً

وجه أمين عام حكومة ولاية غرب كردفان أحمد آدم الضو، وزير المالية المكلف بالولاية بزيادة نسبة تسيير الشهري لمنزل والي الولاية المكلف اللواء الركن عبد الله محمد عبد الله أحمد، إلى (500) ألف جنيه بدلاً عن (180) ألف جنيه.
ووفقاً لخطاب صادر من مكتب أمين الحكومة إلى وزير المالية بتاريخ السابع من يونيو بحسب صحيفة آخر لحظة، أن الزيادة تأتي لارتفاع الأسعار والسلع الضرورية ولعدم كفاية التسيير لمقابلة المصروفات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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