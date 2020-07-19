مصادر تكشف التفاصيل.. الكاردينال يمنع لاعبي الهلال من المنتخب الوطني

طالب رئيس الهلال أشرف سيد أحمد الكاردينال القطاع الرياضي للنادي بعدم السماح للاعبي الفريق بالذهاب إلى معسكر المنتخب.

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واستنكرت إدارة الأزرق عملية تجمع المنتخب، فضلاً عن السياسة التي تعاملت بها لجنة المنتخبات مع اللاعبين، وقد أخطرت دائرة الكرة بالهلال ممثلة في خالد الزومة والنقر اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار بعدم الذهاب لتجمع المنتخب الوطني.

وبحسب صحيفة السوداني الدولية، ينتظر أن تشهد الأيام القادمة صراعاً عنيفاً بين الاتحاد العام وإدارة الهلال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)