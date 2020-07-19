في تطور لافت.. الكفن يدخل دائرة السوق السوداء

التاريخ: 19-يوليو-2020
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في تطور لافت ارتفعت أسعار الأكفان حيث بلغ سعر الكفن (3500) جنيه في معظم المتاجر.
وكشفت مصادر عن احتكار بعض التجار للكفن مما أدخله في قائمة السوق السوداء، الأمر الذي جعل بعض التجار الخيرين يلجأون إلى شراء كميات منها بغرض انساني ونشرها، في محاولة لاستقرار سوق الكفن بمبلغ أقرب إلى رأس المالي (1300) جنيه.
وذكر دفع الله إبراهيم الخضر أحد التجار الكبار في سوق بحري بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن محاولة شراء الأكفان والدفع بها بسعر التكلفة تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل بعض الفقراء الذين لا يجدون حتى حق الكفن ليستروا به موتاهم، وأضاف أن هذه الخطوة لا تخرج من أنها خطوة في الإطار والدور الانساني ومحاربة حالة الغلاء الفاحش بالمتاجرة في حرمة الموتى.
وختم حديثه بالقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، كان من الأولى لهؤلاء التجار تكفين ضمائرهم بهذه الأكفان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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