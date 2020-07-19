وزارة المالية تكشف لأول مرة عن عدم حصولها من وزارة الصحة على «أوجه الصرف لأموال كورونا» خلال 5 أشهر

كشفت وزارة المالية السودانية عن عدم حصولها على مستندات أوجه الصرف من وزارة الصحة وتقديم تقريرا حول الدعم المُقدم لها في الفترة من يناير حتى مايو، لمجابهة كورونا.

وكشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وفقاً لمصادر، عن تسديد مبلغ 202.611.000.00 ترليون جنيه لرئاسة وزارة الصحة لميزانية الخطة الإسعافية لمجابهة الكورونا في السادس عشر من شهر مارس الماضي.

وأوضح تقرير صادر عن المالية عن سداد مبلغ خصص لخطة الاستجابة لجائحة الكورونا يقدر ب 1,165.240.000.00 ترليون جنيه سدد لوزارة الصحة في الثالث والعشرون من مارس الماضي.

وقال التقرير إن الدعم الصحي من شهر مارس- أبريل لوزارة الصحة بلغ 3.833.200.000.00 جنيهاً

فيما بلغ الدعم الصحي الولائي لذات الفترة 600.000.000.00 جنيها.

وكشف التقرير عن مبالغ مسددة بالنقد الأجنبي شملت قيمة أجهزة ومعدات لمستشفى بحري العسكري للعزل بقيمة 622.850 ألف يورو بالإضافة إلى قيمة أجهزة تشخيصية 110.000 ألف يورو.

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وأشار التقرير إلى توفير موارد لمقابلة جائحة كورونا من شهر مارس إلى يونيو 2020 لتنفيذ “3” خطط تقدمت بها وزارة الصحة منها خطة شملت بنود بلغت تكلفتها 5.4 ترليون جنيه التزمت المالية بدفع مبالغ الخطة.

وطالبت وزارة المالية بتقديم تقارير عن الصرف والمستندات المؤيدة للصرف من قبل وزارة الصحة، مؤكدة أنه لم يتم الحصول على هذه المستندات المؤيدة للصرف.

وأعلنت المالية عن مذكرة تفاهم بينها ووزارة الصحة والطاقة والتعدين والصناعة وبنك السودان وعدد من الجهات ونصت المذكرة على توفير مبلغ 55 مليون دولار شهري بالسعر المحدد بـ 55 ج لمقابلة استيراد مدخلات الإنتاج لمصانع الأدوية الوطنية والمستوردة والتي يتم توفيرها عن طريق الصندوق القومي للإمدادات الطبية.

وأكدت المالية التزامها بمبلغ 25 مليون دولار شهرياً لمقابلة الاحتياجات كما نصت المذكرة على توفير مبلغ 35 مليون دولار شهرياً لصندوق الإمدادات الطبية لمقابلة سداد المديونيات العالقة، وأوضحت بحسب صحيفة السوداني، أنها التزمت أيضاً بمبلغ 5 مليون دولار شهرياً من جملة المبلغ.

وفي وقت سابق تبادل وزيرا الصحة والمالية السابقين اتهامات حول المبالغ المخصصة لوباء كورونا وأوجه صرفها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)