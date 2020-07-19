أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد 19 يوليو 2020م

صحيفة السوداني:
– وزارة المالية تكشف لأول مرة عن عدم حصولها من وزارة الصحة على «أوجه الصرف لأموال كورونا» خلال 5 أشهر
– إغلاق الولاية الشمالية للحد من انتشار فيروس (كورونا)
– القوات المسلحة تعيِّن مفوضاً عاماً وتفتح بلاغات ضد ناشطين وإعلاميين
– الري تؤكد ارتفاع مناسيب المياه بجميع قنوات مشروع الجزيرة
– السودان يوقف شركات أجنبية من الاستثمار في (حلايب وشلاتين)
صحيفة أخبار اليوم:
– فتح بلاغات ضد ناشطين وإعلاميين أساءوا للقوات المسلحة
– رئيس مؤتمرالبجا المعارض؛ اتفاق السلام يفتح الطريق أمام مصالحة وطنية
– القضائية تنفي إقامة مكتب لمراجعة الأحكام القضائية
– برقو: اتفقت مع الكاردينال على انضمام لاعبي الهلال بالاحد
الوطن:
– خبراء يطالبون الحكومة بوقف التفاوض وسحب توقيع إعلان المبادئ بسبب بدء ملء إثيوبيا لسد النهضة
– صلاح مناع :انجازات الحكومة الانتقالية صفر
– مسار:السودان مقبل على صراع ديني أيدلوجي
– اغلاق كامل للولاية الشمالية بسبب تفشي كورونا
– القوات المسلحة تفتح بلاغات ضد مجموعة من الناشطين والإعلاميين
– تفكيك شبكة مخدرات بالخرطوم
صحيفة السوداني:
– وزارة المالية تكشف لأول مرة عن عدم حصولها من وزارة الصحة على «أوجه الصرف لأموال كورونا» خلال 5 أشهر
– إغلاق الولاية الشمالية للحد من انتشار فيروس (كورونا)
– القوات المسلحة تعيِّن مفوضاً عاماً وتفتح بلاغات ضد ناشطين وإعلاميين
– الري تؤكد ارتفاع مناسيب المياه بجميع قنوات مشروع الجزيرة
– السودان يوقف شركات أجنبية من الاستثمار في (حلايب وشلاتين)
صحيفة اليوم التالي:
– وفاة مساعد الأمين العام للمؤتمر الشعبي
– الجيش يقاضي اعلاميين وناشطين اساءوا اليه
– نصر الدين حميدتي يتحدث عن الصراع بين شداد ولجنة المسابقات
– إلغاء مادة الردة من القانون الجنائي لسنة 1991 واستبدالها بتجريم إعلان ردة الآخرين هو أحد صور تفكيك التمكين التشريعي
– التوقيع على بروتوكول تعاون بين الموارد المعدنية وجامعة النيلين
– جولة لـ(اليوم التالي) تكشف عن تردٍ صحيّ وبيئي خطير بسوق الخضار بسوق ليبيا والشيخ أبوزيد بأمبدة
– برقو يضع حداً لأزمة دوليي الهلال
– صحيفة آخر لحظة:
– السودان: الجيش يقاضي اعلاميين وناشطين اساءوا اليه
– وفاة مساعد الأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن محمد ساتي
– مؤتمر البجا المعارض: حمقى من الاسلاميين والعلمانيين يعبثون بأمن البلاد
صحيفة القوات المسلحة:
– رئيس هيئة الأركان يختتم زيارته لعدد من التشكيلات والوحدات
– فتح بلاغات ضد ناشطين وإعلاميين أساءوا للقوات المسلحة
– الفريق ياسر العطا : لن نخوض حربا في ليبيا أبدا
– قرار بالإغلاق الكامل للولاية الشمالية
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد 19 يوليو 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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