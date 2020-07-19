أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد 19 يوليو 2020م

صحيفة السوداني:

– وزارة المالية تكشف لأول مرة عن عدم حصولها من وزارة الصحة على «أوجه الصرف لأموال كورونا» خلال 5 أشهر

– إغلاق الولاية الشمالية للحد من انتشار فيروس (كورونا)

– القوات المسلحة تعيِّن مفوضاً عاماً وتفتح بلاغات ضد ناشطين وإعلاميين

– الري تؤكد ارتفاع مناسيب المياه بجميع قنوات مشروع الجزيرة

– السودان يوقف شركات أجنبية من الاستثمار في (حلايب وشلاتين)

صحيفة أخبار اليوم:

– فتح بلاغات ضد ناشطين وإعلاميين أساءوا للقوات المسلحة

– رئيس مؤتمرالبجا المعارض؛ اتفاق السلام يفتح الطريق أمام مصالحة وطنية

– القضائية تنفي إقامة مكتب لمراجعة الأحكام القضائية

– برقو: اتفقت مع الكاردينال على انضمام لاعبي الهلال بالاحد

الوطن:

– خبراء يطالبون الحكومة بوقف التفاوض وسحب توقيع إعلان المبادئ بسبب بدء ملء إثيوبيا لسد النهضة

– صلاح مناع :انجازات الحكومة الانتقالية صفر

– مسار:السودان مقبل على صراع ديني أيدلوجي

– اغلاق كامل للولاية الشمالية بسبب تفشي كورونا

– القوات المسلحة تفتح بلاغات ضد مجموعة من الناشطين والإعلاميين

– تفكيك شبكة مخدرات بالخرطوم

صحيفة السوداني:

– وزارة المالية تكشف لأول مرة عن عدم حصولها من وزارة الصحة على «أوجه الصرف لأموال كورونا» خلال 5 أشهر

– إغلاق الولاية الشمالية للحد من انتشار فيروس (كورونا)

– القوات المسلحة تعيِّن مفوضاً عاماً وتفتح بلاغات ضد ناشطين وإعلاميين

– الري تؤكد ارتفاع مناسيب المياه بجميع قنوات مشروع الجزيرة

– السودان يوقف شركات أجنبية من الاستثمار في (حلايب وشلاتين)

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صحيفة اليوم التالي:

– وفاة مساعد الأمين العام للمؤتمر الشعبي

– الجيش يقاضي اعلاميين وناشطين اساءوا اليه

– نصر الدين حميدتي يتحدث عن الصراع بين شداد ولجنة المسابقات

– إلغاء مادة الردة من القانون الجنائي لسنة 1991 واستبدالها بتجريم إعلان ردة الآخرين هو أحد صور تفكيك التمكين التشريعي

– التوقيع على بروتوكول تعاون بين الموارد المعدنية وجامعة النيلين

– جولة لـ(اليوم التالي) تكشف عن تردٍ صحيّ وبيئي خطير بسوق الخضار بسوق ليبيا والشيخ أبوزيد بأمبدة

– برقو يضع حداً لأزمة دوليي الهلال

– صحيفة آخر لحظة:

– السودان: الجيش يقاضي اعلاميين وناشطين اساءوا اليه

– وفاة مساعد الأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن محمد ساتي

– مؤتمر البجا المعارض: حمقى من الاسلاميين والعلمانيين يعبثون بأمن البلاد

صحيفة القوات المسلحة:

– رئيس هيئة الأركان يختتم زيارته لعدد من التشكيلات والوحدات

– فتح بلاغات ضد ناشطين وإعلاميين أساءوا للقوات المسلحة

– الفريق ياسر العطا : لن نخوض حربا في ليبيا أبدا

– قرار بالإغلاق الكامل للولاية الشمالية

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)