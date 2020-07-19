شاهد بالفيديو.. الفنانة عائشة الجبل تقود سيارتها الجديدة (باترول) التي تجاوزت قيمتها 10 مليار جنيه وتستعرض بها داخل شوارع الخرطوم

أكدت الفنانة السودانية الصاعدة عائشة الجبل حقيقة الخبر الضجة الذي نشر بالأمس وحقق شهرة واسعة, وتحدث عن حصولها على سيارة من نوع (نيسان باترول) تجاوز سعرها 10 مليون جنيه سوداني.

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد ظهرت الفنانة التي اشتهرت باسم عشة الجبلية وهي تقود سيارتها الفخمة التي وصلتها كهدية من أحد معجبيها لتؤكد بذلك صحة الخبر الذي نشر وتحدث عن تفاصيل الهدية.

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الفنانة المثيرة للجدل ظهرت في مقطع فيديو حديث وهي تقود السيارة الفارهة في أحد شوارع العاصمة الخرطوم, كما ظهرت وهي تغني وترقص على أنغام أغنيتها (دي مالها) والتي قامت بتشغيلها عبر جهاز السيارة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)