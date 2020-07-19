عاجل.. سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 19-7-2020

الأحد 19 يوليه 2020 يسجل الدولار الأمريكي استقراراً تاما مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي، حيث توقف عند سعر 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع، وهو ما أعلنته بعض وسائل الإعلام المحلية، المتخصصة في الاقتصاد السوداني.

وسجل سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء 162 جنيها سودانيا، بينما شهد سعره بالبنك المركزي السوداني 63 جنيها، هذا واستقر سعر صرف الجنيه الاسترليني عند 181 جنيها سودانيا، بينما سجل سعر الريال السعودي داخل السوق السوداء 39 جنيها سودانيا.

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