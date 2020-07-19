الصحة السودانية: إجمالى الإصابات بفيروس كورونا تقفز إلى 10662 حالة

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السبت 18 يوليه 2020
أعلنت وزارة الصحة السودانية، أن إجمالى الإصابات بفيروس كورونا؛ بلغ 10662 حالة؛ متضمنة 680 حالة وفاة؛ وتعافى 5668 حالة ، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" .
وشملت الاحصائية الفترة من 12 حتى 14 يوليو 2020 ؛ سجل تقرير يوم 14 يوليو 80 حالة جديدة؛ ووفاة 7 ؛ وتعافى 31 حالة ؛ وبلغ عدد العينات المفحوصة 213؛ منها 80 موجبة لأول مرة بنسبة إيجابية 37.6٪ .
فيما سجل التقرير الوبائى ليوم 13 يوليو83حالة جديدة؛ 2 وفاة؛ 21 حالة تعافى ؛وبلغ عدد العينات المفحوصة 298؛ وبلغ عدد العينات المفحوصة لأول مرة 297؛ بلغ عدد العينات الموجبة منها لأول مرة 83؛ بنسبة ايجابية 27.9٪ .
ونوه التقرير إلى أن 138 من العينات المفحوصة لمجموعات عمالية بغرض السفر من ولاية الخرطوم للعمل فى مشاريع زراعية إنتاجية بالولايات.
فيما سجل التقرير الوبائى ليوم 12 يوليو عدد 72 جديدة؛ 3 وفيات؛ 15حالة تعافى.
وبلغ إجمالى العينات المفحوصة 268 عينة؛ الموجبة منها 72 بنسبة إيجابية 26.9٪ .
واشارت وزارة الصحة الاتحادية إلى أنها تعمل حسب البرتكول المحدث لحالات التعافى والخروج من العزل ؛ كما يعمل الفريق الاتحادى مع إدارات الوبائيات الولائية على المراجعة الدورية ؛والتحقق من البيانات اليومية التراكمية .
كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطواريء الصحية ؛والبقاء فى المنازل وتطبيق الارشادات الووقائية ؛( التباعد الاجتماعى – غسل اليدين – آداب العطس والسعال ؛ فضلا عن التبليغ الفورى ) ؛ومتابعة التقارير اليومية حول الوبائيات على موقع الوزارة على الفيسبوك ؛وموقع مرصد السودان الصحى الخاص بجائحة كورونا.
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