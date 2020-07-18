ديوان الزكاة يدعم منظمة دسيس مان

إلتقاء الامين العام لديوان الزكاة احمد عبد الله بمكتبه برئاسة ديوان الذكاة بالخرطوم بدسيس مان رئيس منظمة دسيس مان للسلام والتنمية وتباحث الطرفان حول الأوضاع و الاحداث ببعض الولايات. و أكد الامين العام لديوان الزكاة وفق صحيفة صوت الامة التعاون مع (منظمة دسيس مان للسلام والتنمية) و تسيير قافلة لولاية وسط دارفور منطقة نيرتتي ، وأن الديوان سيعمم المشروع عبر منظمة دسيس مان لتشمل كل ولايات السودان داعياً المجتمع للمشاركة في حملة ( حنبنيهو) بالتعاون مع مكاتب ديوان الزكاة بالولايات ولجان الزكاة القاعدية تحقيقا لشعار الثورة ( حرية سلام وعدالة) من اجل التعايش السلمي واستقرار النازحين والمزارعين والعودة الي قراهم ومواصلة الانتاج كما تبرع ديوان الزكاة بمواد غذائية ومبلغ مليار جنيه لمنظمة دسيس مان لتنفيذ برامج بنيرتتي . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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