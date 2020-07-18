شمال كردفان تشدد الرقابة علي السلع الاستراتيجية

عقدت لجنة الاشراف على استلام وتوزيع الدقيق والوقود والسلع الاستراتيجية بشمال كردفان اليوم؛ اجتماعا بأمانة الحكومة برئاسة الأمين العام لحكومة الولاية رئيس اللجنة فضل محمد علي التوم و استعراض الاجتماع مهام واختصاصات اللجنة

وقال الأمين العام لحكومة الولاية وفق (سونا ) إن اللجنة ينتظرها عمل كبير لوضع ضوابط مشددة والتوظيف الأمثل لتوزيع الوقود؛ ووضع المعالجات في مواجهة مشكلة التهريب والتلاعب ووضع اشتراطات لأصحاب الطلمبات في ما يتعلق بتأهيل الطلمبات مما يساعد في حركة التوزيع .

وتناول المدير التنفيذي لمحلية شيكان موسى مكي الضو الضوابط والاجراءات التي وضعتها المحلية لمعالجة قضايا الوقود و طريقه التوزيع من بينها وضع اجراءات مشددة وتفعيل عمل الكرت الذكي في التوزيع وتحديد طلمبات التوزيع .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)