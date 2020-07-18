اصابات جديدة بكورونا و تسجيل ( 5 ) حالة وفاة

التاريخ: 18-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة اعلنت وزارة الصحة الاتحادية اجمالى الإصابات بفيروس كورونا ليومي الاحد والاثنين من الشهر الجاري حيث بلغت 155اصابة متضمنة 5 حالة وفاة. و 36 حالة شفاء Advertisements وسجل تقرير يوم الاحد 12 يوليو 72 اصابة اضافة الي تسجيل 3 حالة وفاة و15 حالة شفاء وكشف التقرير الذى اطلعت عليه ( أخبار الخليج 365) عن ارتفاع الحالات منذ بداية الجائحة الي 10599 اصابة و671 حالة وفاة وارتفع عدد المتعافين الي 5616 حالة وكان إجمالي العينات المفحوصة 269 عينة، عدد العينات الموجبة لأول مرة 72 اصابة بنسبة إيجابية 26 .9٪ . فيما سجل تقرير يوم الاثنين 13 يوليو 83 اصابة اضافة الي تسجيل حالتي وفاة و21 حالة شفاة وكشف السودان : 155 اصابة جديدة بكورونا وتسجيل 5 حالة وفاة ليومي الأحد والاثنين الماضيين. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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