السعودية تتحري رؤية هلال ذي الحجة

دعت المحكمة العليا في السعودية، اليوم السبت، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هـ.

جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، ورجت فيه المحكمة العليا “ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )