اصطدام صندل نهرى برصيف ميناء وادى حلفا

التاريخ: 18-يوليو-2020
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تعرض صندل يحمل كميات من نترات الألمونيوم والحبيبات البلاستيكية الى الاصطدام باحد مداخل رصيف ميناء وادي حلفا النهري مما أدى لتسرب المياه لداخل الصندل و تدفق بعض المواد التي يحملها في النهر إلا أن الوحدات العاملة تمكنت من احتواء الوضع و تعمل على معالجته
وأكد محمود عبد المتعال مدير هيئة وادي النيل مكتب حلفا وفق ( ىسونا ) ان السلطات المختصة بمحلية حلفا عملت على معالجة تسرب المياه لداخل الصندل حتى لا يتسبب الانتشارفي مخاطر بيئية وخيمة بعد أن نفوق عدد محدود من الأسماك النيلية في محيط الحادث.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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