سقوط شبكة اجرامية فى قبضة الشرطة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (3) متهمين وبحوزتهم عدد(5500) قندول بنقو شمال بحري بولاية الخرطوم.

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وقال المقدم شرطة عصام أحمد علي مدير مكافحة مخدرات فرعية بحري، إن خلفية البلاغ تعود لتوفر معلومات عن نشاط إجرامي لشبكة تهرب البنقو بمنطقة الفكي هاشم بالريف الشمالي لمحلية بحري ، حيث تحرك فريق ميداني بقيادة ضابط للبحث والتحري وتوقيف أفراد الشبكة ووضع حد لنشاطهم الإجرامي.

وأضاف وفق ( سونا ) أن الفريق نجح في تحديد المنزل الذي يستخدم في تخزين المخدرات وتمت مداهمته ووضع اليد علي عدد(5500) قندول بنقو بحوزة عدد(3) متهمين وذلك بمنطقة الجروكة شرق الفكي هاشم تم إقتيادهم لقسم شرطة المدينة بحري وإتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهتهم تحت المادة 15/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )