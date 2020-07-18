ألمانيا تتعهد بتقديم ثلاثة مليارات يورو للدول الفقيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت وزارة المالية الألمانية، اليوم السبت، إن الحكومة الألمانية تعهدت بتقديم ثلاثة مليارات يورو (3.4 مليار دولار) خلال اجتماع وزراء المالية بمجموعة العشرين لمساعدة الدول الفقيرة.

وذكرت وكالة “رويترز” أن الأموال ستتاح في هيئة قروض طويلة الأجل بالصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر التابع لصندوق النقد الدولي.

وكان مسؤولو الصندوق ذكروا في أبريل/ نيسان أنهم تلقوا تعهدات من استراليا واليابان وكندا وفرنسا وبريطانيا بتقديم 11.7 مليار دولار في المجمل لصالح الصندوق الائتماني للنمو. ولم تتعهد الولايات المتحدة بأي أموال للبرنامج.

وقالت وزارة المالية الألمانية “تستطيع الدول ذات الدخول المنخفضة الحصول على قروض بفوائد منخفضة بدرجة كبيرة وحل اختناقات السيولة”.

وأضافت أن ألمانيا ستقدم 8.7 مليار يورو في المجمل ضمن إجراءات لمساعدات دولية خلال 2020 و2021. المادة السابقة معلومات لأول مرة عن “مفاجأة” الرئيس المصري التي أحدثت “صدمة” للسعودية المقالة القادمة موقع استخباراتي يكشف موعد “الكارثة الكبرى” في مصر بسبب سد النهضة

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