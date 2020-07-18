الأحمر يجدد إتصالاته بمهاجم منتخب الشباب

الخليج 365 : علم ( الموقع) أن مجلس المريخ جدد اتصالاته بمهاجم هلال الأبيض ومنتخب الشباب محمد عباس وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة التسجيلات القادمة.

وقال مصدر مقرب من اللاعب محمد عباس للصحيفة إن الاخير تلقى اتصالات هاتفية جديدة من مسؤولي المريخ في غضون الأيام الماضية، مشيراً الى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتفاوض المريخ معه إلا أنه في كل مرة كانت تحدث بعض الظروف التي تحول بينه واكمال التعاقد مع المريخ بشكل رسمي.

واشار المصدر الى أن لاعب التبلدي محمد عباس اخطر مسؤولي المريخ بجاهزيته للانتقال وطلب إكمال الاتفاق مبكراً حتى تتم الصفقة.

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