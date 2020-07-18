ترامب يهاجم ابنة شقيقه بـ”ضراوة بالغة” بعد إصدارها كتابا عنه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ابنة شقيقه ماري، بضراوة بالغة، بعد إصدارها كتابا عنه، حقق مبيعات خيالية في اليوم الأول من طرحه للجمهور.

وأشار ترامب في سلسلة من التغريدات عبر حسابه على موقع “تويتر”، أمس الجمعة، إلى أن ابنة شقيقه ماري ترامب “قريبة نادرا ما أراها ولا تعرف الكثير عني، وتقول أشياء غير صادقة عن والدي الرائعين (الذين لا يستطيعون تحملها!) وكذلك أنا”.

كما اتهم ترامب قريبته بأنها انتهكت اتفاقية “عدم الإفشاء” التي يعاقب عليها القانون، كما اتهمها بالكشف عن عائدات الضرائب الخاصة به، واصفا إياها أنها “في حالة من الفوضى”.

وتطرق الرئيس الأمريكي في تغريداته كذلك إلى مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، وإصداره كتابا عنه، واصفا إياه بـ”أحمق مهووس بالحرب” ينتهك القانون، وانتهك اتفاقية “عدم الإفشاء” من أجل بناء مصداقية بشكل بشع وكسب بضع الدولارات التي ستذهب في النهاية إلى الحكومة في جميع الأحوال”.

ولفت ترامب في تغريداته إلى أن هناك العديد من الكتب التي صدرت عنه، بعضها جيد وبعضها سيء، وتوقع طرح المزيد عنه خلال الفترة المقبلة.