السودان يوقف شركات أجنبية من الاستثمار في (حلايب وشلاتين)

جدد السودان، تمسكه بحلايب وشلاتين كحق أصيل لا يحتمل التشكيك. واعلن رئيس المفوضية القومية للحدود د. معاذ تنقو ان السودان نجح في ايقاف نشاط بعض الشركات العالمية المستثمرة في معادن الذهب والمنجنيز وغيرها في تلك المناطق، وانه ماض في سياسيته حفاظاً على حقوق السودان التاريخية في المنطقة – بحسب ما نشرته طيبة برس – قائلا: لا توجد ذرة شك أن حلايب وشلاتين سودانية وكل ما يقوم به المصريون ليس إلا محاولة منهم لمغالطة الواقع ولي عنق الحقيقة،

ونحن في المفوضية نمتلك كل الوثائق التاريخية والجغرافية التي تثبت ذلك، ولكننا لسنا جهة اتخاذ قرار وإنما نملك هذه المعلومات للجهات السيادية صاحبة القرار لممارسة الفعل السياسي والقانوني على ضوئها، وأضاف تنقو خلال المنبر الصحفي الذي نظمته طيبة برس: وسائل الإعلام السودانية ظلت تنشر صور خرائط غير صحيحة لدولة السودان وهذا أمر خطير للغاية لأنه يكون دليل إدانة واضحة ضدنا في المحاكم الدولية، لذا فإنني أناشد الإعلاميين بضرورة استقاء خريطة السودان من المفوضية القومية للحدود وسنقوم بتوزيعها عليهم مجاناً حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء المكلفة مُستقبلاً.

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وأردف: حلايب وشلاتين مساحتهما تتجاوز 18 ألف كلم ورغماً عن هذه المساحة الشاسعة التي تصل لمساحات دول عربية أخرى إلا أن مصر لا تريد أبداً اللجوء إلى التحكيم الدولي وذلك لمعرفتها التامة بضعف موقفها في هذه القضية وخسرانها لها مع خبرتها القانونية الكبيرة في محكمة العدل الدولية.

وبحسب صحيفة السوداني زاد: أما بالنسبة للجارات إثيوبيا وإريتريا وأفريقيا الوسطى حدودنا معها معلومة من ناحية التخطيط والترسيم ووضع العلامات، وتابع: فيما يتخص حدودنا مع جنوب السودان، فإن النقطة الصفرية بيننا كان من المفترض ألا تستغرق كل هذه السنوات لولا بعض الظروف السياسية والأمنية التي مر بها البلدان وسنخرج بخلاصة في القريب العاجل عبر مفوضية مشتركة، وكذلك تشاد لدينا نزاع بسيط معها في منطقة قوز دقة وأيضاً سيكون هنالك اتفاق وشيك من خلال مفوضية مشتركة بين البلدين.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

Alsudani