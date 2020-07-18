رياح وغبار وأمطار خلال الساعات القادمة بالخرطوم

التاريخ: 18-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة رصدت الهيئة العامة للإرصاد الجوية ظهر اليوم “السبت”، سحب رعدية ممطرة شرق مدينة الخرطوم تتجه نحو الغرب. Advertisements وتوقعت الهيئة رياح وغبار ثم أمطار على الخرطوم في الساعات القليلة القادمة، بحسب موقع الهيئة العامة الإرصاد الجوية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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