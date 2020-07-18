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رياح وغبار وأمطار خلال الساعات القادمة بالخرطوم

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التاريخ: 18-يوليو-2020

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رياح وغبار وأمطار خلال الساعات القادمة بالخرطوم

 

رصدت الهيئة العامة للإرصاد الجوية ظهر اليوم “السبت”، سحب رعدية ممطرة شرق مدينة الخرطوم تتجه نحو الغرب.

 

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وتوقعت الهيئة رياح وغبار ثم أمطار على الخرطوم في الساعات القليلة القادمة، بحسب موقع الهيئة العامة الإرصاد الجوية.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

 

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