عاجل.. بيان مهم من "الصحة" بشأن مصابي ووفيات كورونا

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السبت 18 يوليه 2020
أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة، فيما تم شفاء 15 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة، في بيان اليوم السبت عن التقرير الوبائي ليوم الأحد الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 29 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 4 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 269 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 10 آلاف و599 حالة، بينها 671 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 5616 شخصا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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