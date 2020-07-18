المواصفات تطابق 70% من مخابز ولاية نهر النيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن دكتور أحمد سيد أحمد عمر مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قطاع ولاية نهر النيل ، عن مطابقة نسبة 70% من المخابز بمحليات الولاية المختلفة .
وأكد في تصريح (لسونا) ان الهيئة تنفذ برنامج بواسطة الفرق الفنية للقياس والمعايرة وقسم الرقابة وتوكيد الجودة يعنى بمراجعة أوزان الخبز بالولاية مشيرا الى استمرار العمل بمحليات شندي، المتمة، الدامر، عطبرة، أبو حمد، بربر وأرياف الولاية .
وشدد على أهمية التزام المخابز بالشروط الصحية حسب المواصفة، الكروت الصحية والالتزام بالميزان بالمخبز .
وأشار سيد أحمد بأن الهيئة تقدم تقارير فنية للجهات ذات الصلة بالولاية حول مطابقة الأوزان ومطلوبات التحسين في مواصفات المخابز داعيا الى تضافر الجهود الادارية والاهلية لضمان التزام المخابز بالمواصفة
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