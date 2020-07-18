” العسكريون” بالسيادة يدفعون بطلب لـ”حمدوك” لإقالة وزير الداخلية

التاريخ: 18-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أفادت مصادر رفيعة أن المكون العسكري بمجلس السيادة دفع بطلب إلى رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك لإعفاء وزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس. Advertisements وأشارت ذات المصادر إلى أن المكون العسكري دفع بمبررات موضوعية لإقالة الوزير وأن الطلب الآن بحسب صحيفة السوداني، فى انتظار قرار رئيس الوزراء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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