ناهد قرناص يكتب: وما اكل السبع

اعتقد انه لو اردنا دخول موسوعة جينيس للارقام القياسية ..سندخلها من باب كمية القرارات الصادرة في الشأن الواحد ..لو امسكت بأي قضية في السودان لوجدت مجلدات وملفات تحوي القرارات الصادرة التي وضعت موضع التنفيذ ..واخرى لم تر النور ..وتلك التي تم وأدها في مهدها قبل (ما يسمعوا بيها اولاد عمها)…ربما نكون البلاد الوحيدة على وجه البسيطة التي تبدأ فيها اجراءات شئ ما ..ويأتي قرار بليل ليوقف كل شئ ..(كدا بس )..لا يهم ما انفقت وما بذلت من جهد ..

مثال صغير قبل الدخول في المقال..قبل يومين ذهب ابني لتعبئة السيارة بالجازولين ..بعد ان سمعنا عن توفره في محطة الوقود بالقرب منا ..وقف الصف وبدات السيارات في التعبئة ..اذا بهم فجأة يوقفون التعبئة ..بحجة ان هناك منشور يمنع اصحاب العربات الملاكي من تعبئة الجازولين ..التعبئة فقط للشاحنات والعربات الكبيرة ..طيب وناس الملاكي والمواصلات يعملوا شنو ؟ ما عارفين ؟..المنشور لا ياتي على ذكرهم ..المهم قلت لابني عند عودته غضبان اسفا ..(ما في مشكلة..المهم الجاز ظهر ..ان شاء الله الايام الجاية يجي قرار تاني يخلينا نعبي جاز) ..وان شاء الله الامور تبقي كويسة لي قدام ..لكن المضحك المبكي هو القرار الفجائي الذي يتم انزاله حيز التطبيق دون اي تفصيل ولا تفسير ..و(البتجي من السماء تتلقاها الواطة) ..

تواصل معي بعض الاخوة المغتربين ..الذين كانوا قد شرعوا في استجلاب سيارات حسب قانون الاستثناء الممنوح لهم عند العودة النهائية للوطن ..اكملوا الاجراءات ..والسيارات وصلت الميناء ..وعندما شرعوا في اجراءات التخليص ..فوجئوا بقرار وزارة التجارة الذي تم بموجبه ايقاف الاستيراد لمدة ستة أشهر ..القرار جامد غير مفصل ولا يستثني اي جهة ..حتى ذلك المغترب الذي افنى عمره في الغربة ..سدد كل ما يليه من ضرائب والتزامات ..ولملم اطرافه ووضع حصيلة غربته في سيارة يريد ان يدخلها كحق مستحق بعد سنوات الخدمة الطويلة في الخارج ..ماذا هو فاعل بعد قرار التجميد غير المفصل هذا؟

ستة اشهر ربما كانت مدة قصيرة بالنسبة للوزارة ..لكنها ليست كذلك لهؤلاء ..اغلب المغتربين هم اصحاب المهن الوسيطة ..والاستثناء الممنوح لهم يحدد لهم موديل السيارة لخمس سنوات للوراء ..فغالبهم يشترون سيارات ستكون خارج القيد الزمني بعد مرور هذه الأشهر البسيطة على الوزارة ..ولكنها (كتيرة علي انا) على قول البلابل ..الله يمسيهم بالخير..

المغتربون ..دائما يقعون في ظل المطر بالنسبة للقرارات الحكومية ..في القبول للجامعات اولادهم خارج المظلة ..في الاراضي ..يمنحوهم قطع في اطراف الاطراف بارقام فلكية ..دا لو ما كانت مليئة بالموانع وحيازات لقبائل لم تتفاهم مع السلطات ولم تخطرهم بنزع اراضيهم ..لا احد يذكر المغتربين عند صدور اي قرار وكيف سيكون تاثيره على تلك الشريحة الكبيرة من ابناء الوطن في الخارج ..الحقيقة انه لا تتم دراسة اي قرار ولا توجد اي توقعات واحتمالات مآلات القرار وتبعاته ..القصة كلها (امسك لي واقطع لك) وتبعا لذلك صرنا ملوك (الجهجهة ) في كل المناحي…واخدنا الكأس

لذلك اود معكم مشاركة الفكرة التي تلح علي هذه الايام وهي تكوين حزب باسم (المتردية والنطيحة وما اكل السبع ) ..حزب يجمع كل المتأثرين بالقرارات الفجائية غير المدروسة ..الناس الذين كتب عليهم ان يكونوا دائما في ظل المطر ..الجماعة الذين لملموا اوراقهم وعادوا ادراجهم وهم يقبضون الريح بعد طول (مساسقة ) بين دواوين الحكومة ودهاليزها ..اجمعوا هنا ..تعالوا نعمل تجمع و اعتصام وتظاهرات …ونرفع عقيرتنا مطالبين بأمر واحد فقط لا غير .. ..رجاء (الدراسة قبل العواسة)

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صحيفة الجريدة