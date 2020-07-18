رحيل الاقتصادي حسن ساتي

التاريخ: 18-يوليو-2020 فى : اقتصاد 0 مشاهدة توفى الخبير الاقتصادي المعروف الاستاذ حسن ساتي وتولى الراحل ادارة عدد من المؤسسات الاقتصادية منها بنك الشمال الاسلامي. Advertisements وتولى ايضا بحسب صحيفة الوطن، امانة الاقتصاد بالمؤتمر الشعبي وظل عضوا بالهيئة القيادية وهيئة الشورى. انا لله وانا اليه راجعون الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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