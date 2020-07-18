التاريخ: 18-يوليو-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة تستضيف قناة الهلال مساء اليوم ( السبت) رئيس النادي اشرف الكاردينال للحديث حول عدد من القضايا الهلالية المصيرية وعلى رأسها تناول موقفه النهائي الخاص بالتنحي عن رئاسة النادي وعدم الترشح خلال الجمعية العمومية القادمة. Advertisements إلى جانب الرد بحسب صحيفة السوداني، على التساؤلات الخاصة، بترتيبات المرحلة القادمة في ظل الوضع الحالي ومواقفه من التحركات التي تقوم بها الهيئة الاستشارية لضمان استمراريته وبقائه في النادي إلى حين ترتيب الاوضاع الإدارية وانتخاب مجلس إدارة جديد .. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر للرد على تساؤلات الشارع الهلالي الكاردينال يظهر في قناة النادي الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.