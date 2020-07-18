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والي البحر الأحمر يتراجع عن استقالته

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والي البحر الأحمر يتراجع عن استقالته

 

أعلن والي وﻻية البحر الأحمر المكلّف حافظ التاج مكي، عن سحبه استقالته إلى حين تعيين الولاة المدنيين.
وقال حافظ التاج مكي في تصريحٍ لمصادر إنّ قرار سحب استقالته يجيء لعدم قبولها من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

 

وفي الأوّل من يوليو، دفع والي وﻻية البحر الأحمر حافظ التاج مكي باستقالةٍ على نحوٍ مفاجئ، مبرّراً خطوته بأنّها تأتي نزولاً عند رغبة شباب الثورة ومجتمع الولاية.

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وأوضح التاج مكي بحسب صحيفة السوداني، أنّ استقالته جاءت من أجلّ إتاحة الفرصة لصنّاع القرار لاختيار والٍ مدني.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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