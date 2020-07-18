القضارف.. انطلاقة امتحانات شهادة الأساس اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت الإدارة العامة لوزارة التربية والتوجيه بولاية القضارف عن جاهزيتها لانطلاقة امتحانات مرحلة الأساس اليوم السبت

وقال المدير العام لوزارة التربية والتوجيه، عبد الوهاب إبراهيم عوض، بحسب (باج نيوز) إنّ الاستعدادات والتجهيزات شملت تعقيم كافة مراكز الامتحانات عبر نفرة رياضية جاءت في إطار مجابهة فيروس”كورونا”.

وأشار إلى أنّه سيتمّ توزيع الكمامات والمعقمّات على المراكز المختلفة لحماية التلاميذ والطاقم المشارك في الامتحانات.

ويبلغ عدد الطلاب الممتحنين بالقضارف”27394″ تلميذ وتلميذة، سيتمّ توزيعهم على”179″ مركزًا بمحليات الولاية المختلفة.

وأوضح عوض أنّ أوراق الامتحانات وصلت إلى كلّ المراكز التي تمّ إعدادها وتهيئتها وفق الاشتراطات الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

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