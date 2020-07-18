عاجل.. السودان يؤكد أهمية مواصلة الشراكة مع برنامج الغذاء العالمي

السبت 18 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكدت الدكتورة هبة محمد على وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادى المكلف بالسودان، أن الشراكة مع برنامج الأغذية العالمى مستمرة، وأنها من الشراكات المهمة والاستراتيجية، وذلك فى إطار سعى الحكومة لبناء شراكات دولية والعودة إلى المجتمع الدولي.

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وذكرت وزارة المالية السودانية، فى بيان، أن الوزيرة التقت مع الدكتور حميد نورو مدير برنامج الغذاء العالمى بالسودان.

وهنأ نورو وزيرة المالية على تكليفها بهذا المنصب، مؤكدا مواصلة البرنامج فى تنفيذ الدفعات المتبقية من بنود الإتفاقية المبرمة بين الحكومة والبرنامج، والتى كانت نصت على أن يقوم برنامج الغذاء العالمى بشراء القمح نيابة عن الحكومة السودانية، على أن تقوم الحكومة بسداد المقابل بالعملة المحلية.

وناقش اللقاء أيضاً تنفيذ المرحلة التجريبية من برنامج دعم الأسر، الذى بدأت الحكومة فيه مؤخراً.