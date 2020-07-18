عاجل.. الري تؤكد ارتفاع مناسيب المياه بجميع قنوات مشروع الجزيرة

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السبت 18 يوليه 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أكد وكيل وزارة الري والموارد المائية المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور عزم وزاراته انجاح محاصيل العروة الصيفية، وأعلن عن ارتفاع مناسيب المياه بجميع القنوات الفرعية والمواجر الرئيسية بمشروع الجزيرة.
ووقف وكيل الري خلال جولة ميدانية “الخميس” مع وفد متخصص من الإدارات العامة بالري ،علي مستوي انسياب مياه الري بمواجر “وادي شعير والكتير” باقسام ري شمال الجزيرة، وأقسام ري شرق وغرب المناقل وصولاً لآخر نقاط مشروع الجزيرة بقسم التحاميد مكتب “النالة”.
واستمع ضو البيت لشكاوي المزارعين ووجه بحلها بصورة فورية وجدد التأكيد على ضخ 37 مليون متر مكعب يومياً من مياه الري قال إنها تكفي لزراعة ١.٢ مليون فدان ، لافتا إلى قلة المساحات المزروعة مقارنة بالمساحات المستهدفة ،ونوه وكيل الري إلى عمليات التحضير للزراعة الصيفية التي تجري حتي الآن بكل أقسام المشروع ما يعقيق تنظيم الري وتوزيع المياه بصورة عادلة.
وطالب شركاء العملية الإنتاجية من إدارات زراعية ومزارعين بالتعاون والتنسيق لتحقيق الهدف المشترك المتعلق برفع الإنتاج ، كما طالب المزارعين بالحفاظ علي منشآت الري وإيقاف التعديات علي منظمات الري ومخالفات حفر ابوعشرين بالكراكة ووقف هدر المياه المتعمد بواسطة المزارعين .
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