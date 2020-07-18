عاجل.. رئيس الأركان: القوات المسلحة ستُفوت الفرصة على المشككين

الجمعة 17 يوليه 2020

أكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان، أن القوات المسلحة قادرة على تفويت الفرصة على المشككين ومروجي الشائعات بالمحافظة على قوميتها وتقاليديها وتاريخها الناصع وبُعد منسوبيها التام عن أي انتماءات سياسية وتمسكهم بشرف الجندية.



ودعا الحسين إلى عدم الالتفات للشائعات والدعاية التي تحاول التقليل من شأن القوات المسلحة والتشكيك في ولائها الوطني.

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وذكرت القوات المسلحة، في بيان اليوم /الجمعة/ - أن رئيس هيئة الأركان اختتم زيارته التي شملت منطقة النيل الأزرق العسكرية بفرقتيها الرابعة والسابعة عشر بولايتي النيل الازرق (جنوب) وسنار (شرق) إلى جانب الفرقة الثامنة عشر وقاعدتي ربك النهرية وكنانة الجوية، وافتتح عددا من المنشآت الخدمية بقيادة الفرقة السابعة عشر.

وقال الحسين، إن واجب القوات المسلحة حماية الدولة بكل مكوناتها، مشيرا إلى المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد وشراكة القوات المسلحة الأصيلة فيها، والتي نبعت من كونها صنعت هذا التغيير بانحيازها لإرادة الشعب.

وأوضح أن السلام على الأبواب وواجبنا حمايته وحراسته، داعيا كافة شركاء السلام إلى التكاتف.