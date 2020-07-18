الهلال يحتاج الي فكر اكثر من مال ياكوارتي !!.. بقلم حسين علي جلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* ‫التصريحات التي سطع بها رئيس تنظيم الغد الهلالي محمد عثمان الكوارتي جماهير الهلال الوفية في برامجه الانتخابي القادم لرئاسة نادي الهلال لايمكن ان تفوت علي اصغر مشجع هلالي وفي تقديري الشخصي بان عثمان الكوراتي مثله ومثل الكردينال في التصريحات الهوجاء التي لاتثمن ولاتغني من جوع لان البرامج الانتخابية التي سردها المدعو الكوارتي لاتلبي طموحات القاعدة الهلالية الواسعة مجرد تصريحات دعائية لحملته الانخابية بتسجيل الدش لاعب المريخ للهلال وفي تقديري الشخص بان تلك الفرغعات الاعلامية لم تكن كافيه في تنصيب الكوارتي رئيسا للهلال لان الفارق الحقيقي واضح بين الكردينال والكوارتي اوضح من وضوح الشمس حيث يمتع الكاردينال بموارد مالية ضخمة تفوق موارد الكوارتي بمراحل لاتحصي مع كل داك لم يوظف الكردينال موارده المالية في الاتجاه الصحيح للفرقة الهلالية بغياب الفكر الاداري ضاع من خلاله الازرق سنيين من دون تحقيق طموحات جماهيره الوفية فكانت المحصلة ضياع الفريق في التنافس الافريقي والعربي والسوال المطروح هل يمكن ان يلبي الكوارتي طموحات جماهير الهلال في اعتقادي الشخصي لااعتقد بمجرد تفكيره في استمالة جماهير الهلال ولفت النظر في تسجيل التش للفريق اوكد تماما بان تلك الصفغات لعب عليها الكردينال حينما سجل اوكرا وجابسون وغيرهما من المريخ فكان الفشل وضياع موارد الفريق فبدلا ان يفكر الكوارتي في استرتجية ادارية وفكر محكم في كيقية الاستفادة من اخطاء الماضي والتي اضاعت علي الفرقة الزرقاء الكثير نجده يسير علي نفس درب كردتة صاحب القوة المالية الضاربة طيلة السنوات الستة الماضية …نتمني قبل فوات الزمان ان يعدل الكوارتي من افكار الكسب الرخيص في تسجيل فلان وعلان محليا وان يرتقي الي ماهوا اسماء في سماء الازرق وتلبيه طموحات النادي الكبير في افريقيا والعالم العربي قبل تجد نفسك مرفوضا قبل الخوض في غمار انتخابات الهلال القادمة.‬

* ‫تسجيل لاعبيين محترفين افارقة تهتز بهم الارض مطلب جماهير الهلال العظيمة غير كده لامكان لك ياكوارتي في الهلال ‬