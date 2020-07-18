إلي أن نلتقي.. بقلم قسم خالد

الخليج 365:

1

و… الكابوس أمامي قائمْ.

قمْ من نومكَ

لستُ بنائمْ.

ليس، إذن، كابوساً هذا

بل أنتَ ترى وَجْهَ الحاكِم ..!

2

و…… الخديوي كما اعلنت قناته سيطل مساء السبت على جماهير الهلال ، ربما في حوار الوداع ، نعم حوار هو الاخير له وهو رئيسا للهلال ان كان (جادا) في التنحي ، حوار ربما دعيت له ذات الاقلام التي كانت تسبح بحمده آنا الليل واطراف النهار ، حوار اشبه بمؤتمر صحافي ، ربما لا وجود فيه لصحفي ناقد للرجل من باب ان اللقاء على الهواء وليس فيه مجالا (للمونتاج) ، نعم سيكون حورا موجها رغم حشد تلك الاقلام المؤيدة له ولمسيرته غير الظافرة في هذا النادي العريق ، سنتظر هذا الحوار ، وسنتظره جماهير الهلال ليس لان الرجل سيقول دررا يستفاد منها ، بل لانه الحوار الاخير ، ترغب جماهير الهلال في خروج الرجل الدائم عن النص ، ترغب لكشف بما يحمله تجاه رواد النادي والجماهير ، وحتى الاقلام التي تنتقده .

قلنا ونكرر الان ، لا عداء لنا مع الرجل البتة ، اذا وجدناه بادرنا بالسلام عليه ، نحضنه كاحد الاهلة الذين نختلف معهم ، ولا نحمل حقدا عليه ابدا ، دواخلنا تجاهه نظيفة ، وخلافنا معه في ادارة النادي الذي ننتمي اليه .

لم نسئ للرجل منذ ان جاء رئيسا للهلال ، ولن نسئ ، لاننا تربينا في الهلال وخرجنا من اسر تفرض علينا الاحترام للغير ، وللتاريخ فان الرجل ظل كلما يلتقينا يبادر هو بالسلام والتحايا الحارة وقليل من القفشات التي عرف بها .

3

و.. السيد شداد يمارس تلك العنجهية والديكتاتورية البغيضة ويأمر لجنة المسابقات ببرمجة المجموعتين كما امر ، قلت واكرر الان ان ما اقترحه شداد هو الذي سينفذ لان الرجل تعود ان يسمع كلمة (حاضر) واي خروج عن هذه الكلمة يعني دمار لمن ينطق بغيرها ، ليبقى السؤال مادام هذا الرجل اقترح وطالب بتنفيذ اقتراحه لماذا يطلب من لجنة المسابقات ان تبرمج المباريات ؟ أما كان الاجدى له ان يقوم ببرمجة المباريات لوحده ؟ اما كان الاجدى له ان يحدد تواريخ المباريات ، اليس هو بشحمه ولحمه من تقمص دور لجنة المسابقات ؟ اليس هو بذاته من قال انه من حقه ان يحضر اي من اجتماعات لجان الاتحاد .

فان كان الرجل يعتبر ان هذا التدخل السافر الذي قام به من صميم عمله لماذا لا يطيح بلجنة المسابقات واللجنة القانونية والاستئنافات واعضاء المجلس ليصبح هو وحده الرئيس والجمعية العمومية وامين المال والامين العام ، ورئيس لجنة المسابقات ورئيس اللجنة القانونية ورئيس لجنة الاستئنافات ؟ اما كان الاجدى له ان يصدر تعليماته لتلك اللجان بالذهاب للشارع ليبقى هو وحده وبقية المخدوعين بعلمه وامكاناته ومكانته في القارة الافريقية ؟

4

الكرة السودانية لن تقوم لها قائمة مالم يغادر هذا الديكتاتور كرسي الرئاسة ، فالرجل على قناعة تامة بانه الوحيد الذي يفهم في كرة القدم وقوانينها ، هو على قناعة تامة بانه هو الوحيد العالم والبقية ما هم الا مجموعة (طراطير) لا يفهمون شئيا في كرة القدم وقوانينها ، ان كنت مكان رئيس لجنة المسابقات او عضوا بها لتقدمت باستقالتي اليوم قبل الغد ، استقيلوا حفاظا على كرامتكم التي اهدرها الرجل ومرمط بكم الارض ، استقيلوا لترسلوا له رسالة في بريده عنوانها الابرز تركنا لك (الجمل بما حمل ) فاصنع ما شئت بالكرة السودانية وزدها دمارا اكثر مما هي فيه الان .

5

تغول السيد شداد على صلاحيات الغير لها تاريخ طويل ولم تكن وليدة اليوم ، بعدما اشعره البعض انه (مركز المعرفة) ، تغول على الصلاحيات بعد ما منحه هولاء المبهورين به وبدرجته العملية بانه وحيد زمانه ، وانه المنقذ ، وانه العالم الاوحد ، وان كرة القدم السودانية الي زوال مالم يتحكم فيها بتلك الطريقة القبيحة التي لم نجن منها سوى مزيزدا من الدمار .

تغول شداد من قبل على صلاحيات امين الخزينة ، وحاول تهميش دور نائبه ، ويحشر انفه في كافة لجان الاتحاد ، ولديه قناعة تامة بانه هو الرئيس ، وكل المجلس ، وانه هو الجمعية العمومية يحدد ما يرغب فيه ولا يسمع لصوت احد ما لم يكن هو مقتنع به .

دخل في مناوشات عديدة مع اعضاء مجلسه ، بداية بالشاعر ، مرورا باللواء عامر ، ثم مامون بشارة ، وميرفت حسين ، وحميدتي ، تلك هي شخصيته وذاك هو سلوكه الذي تربى عليه ولن يحيد عنه طالما ان هناك من يطبل له ويشعره انه هو مركز الكون وعلى البقية ان يدور حوله .

نواصل

اذهبوا فانتم الطلقاء