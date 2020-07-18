النرجسية قتلت أباكم الفيلسوف !!.. بقلم هاشم الطيب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* بالأمس تناولنا القليل من كثير تاريخ السيد رئيسالإتحاد السوداني لكرة القدم دكتور حامد بن شداد واليوم نواصل في ما تعرفه من تاريخه !

* وقبل أن نعود لا بد لنا من التأمل ما آلت له حالتنا الكروية من هذا التردى وكل ما يصبح صباح نسمع المقرف والخطير !

* أندية أتبرا الثلاثة المشاركة في الدورى الممتاز _ الأمل ، الأهلي ،الفلاح بدعوة من إتحادها المحلي الذى يترأسه الأستاذ أبوالقاسم إجتمعت بمكاتب الإتحاد وناقشت ما يدور في الإتحاد العام حول إكمال الموسم وإصرار د. شداد علي نظام المجموعتين ..

* مخرجات الإجتماع هو رفض رفضاً كاملاً لهذا المقترح قبل عرضه لأصحاب الشأن من الأندية ومجلس إدارة الإتحاد وإلاّ ….. !!

* هذا هو الحال والكل يرفض قرار الدكتور شداد بـ ( لوى الأيدى ) والشراب من البحر !!

* تعالوا نعود لما بدأناه أمس …

* شخصية البروف شخصية لا تقبل الجدال وتنفيذ كل مايراه ولا مكان لرأى آخر !

* كما ذكرناه أمس بخلافاته مع الآخرين المتعددة لكن دوماً يتعارض مع الكيفية التي تأتي بالدكتور الي كرسي الرئاسة !؟

* لا ننكر أن وراء العودة المتكررة لشداد وراءه لوبي متمرس علي تغيير الإنتخابات لتقول غالبية الجمعية العمومية نعم للبروف كمال !!

* د. كمال قبل دخوله الجمعية وتنازلاً لرغبته لابد عليها من الإتيان بأعضاء مكتبه كما يريدهم فلان وفلان بالاسم ! وتوافق الجمعية وهي لا تعلم بأن البروف راقد ليهُ فوق رأى !! راى شنو ؟

* إختياره يقع علي شخصيات يتخير فيها كلمة تمام ياريس ونعم علي العين والراس !

* جاء بمجلس يضم زول من الحصاحصا وآخر من أم دوم ولم ينسي نيالا والبقية حسب الطلب ومزاج كمال !

* تفاجأ البروف بهذه النعرة وسمع صوت نشاذ ينطق بكلمة لا وبيت الشوره ماخرب من الدكتور معتصم ورفيقه المحامي مجدى والشاب أسامة

* وعمل سيادته الضرب تحت الحزام ولكن الجمعية العمومية هذه المرّة خذلته وشرب من النيلين وجففهما لأن الجمعية العمومية عرفت أسرار اللعبة الشدادية !!

* هذه الدورة كالعادة إختار مساعديه من كادوقلي ، القضارف ، ومن أتبرا ذات الصوت العالي لإسكاتها وهو لايعلم بأنه سيدخل في جحر العقرب عدييييل !

* من أول إجتماع للمجلس سمع صوت نائبه الأول جنابو الذى يقود ولا ينقاد اللواء طارق ثم تلاه دكتور برقو الذى أيقظه بأنه جاء بالإجماع وليس كحالك ياشداد وصولك بالبركةوبفارق أربعة أصوات !!

* بإجماع مجلسه قالوا له لا ثم لالالالا! وتكرر المشهد الذى جعل الرجل يخرج من وقاره ويضرب بالديمقراطية التي يتشدق بها عرض ألف حائط !!

* أرغي وأزبد وكاعادة قال كلامي هو الذى يمشي متوقعا مساندة لوبي زمان ولكن الزمان يبدل كل شئ وكورونا تقتل كل كائن حي يابروف إنتهي عهد الأنا الكل في الكل !!

رسائل متفرقة :ــ

* قبيل قلنا ليكم اللبن في العتاقي والشدر الكُبار فيه الصمغ والماعنده كبير يمشي السوق يشترى كبير ساعة الكوع حمي والنار ولعت الباشمهندس إسماعيل وسكرتيره عادوا لهذا المثل يوم الخميس الماضي وكما يقول الكومديان جلواك فهمتوني !؟

* عزيزنا الطيب جديد إبن دامر المجدوب محل الوالي ينوم صاحب القلم النضيف والصوت العالي الذى يحدثنا وينقل لنا كل خبر جديد وبكل أسف رياضة عاصمة الولاية في غياب يا أبو الطيب هل تسمعني ؟

* يارب ما تحرم بيت من الأطفال وخروف يقول باااااع !!!