الممتاز في خبر كان !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
▪️بعد الخلاف بين شداد ولجنة المسابقات بات الممتاز بات في كف عفريت .
▪️شداد تمسك بمقترح (التجميع مع التجريد) والمسابقات تري ان نظام الدوري من اختصاص مجلس الاداره .
▪️المسابقات اعدت برمجه وفق كافة المقترحات بانتظار اجتماع مجلس الاداره .
▪️شداد يرفض اجتماع المجلس ووجه المسابقات بزيارة ملاعب عطبره وبحر ابيض وترتيب استئناف الدوري .
▪اعضاء من مجلس الاداره شرعوا في ترتيب دعوة مجلس الاداره لحسم الامر .
▪️خلال 21 يوماً ان لم يدع رئيس مجلس الاداره لاجتماع وفقاً لرغبة الاعضاء فمن حق نصف الاعضاء عقد الاجتماع .
▪️اولاد شداد الذين انتصروا له في الاجتماع السابق واجازوا مقترح استئناف الدوري باتوا الان في الجهه الرافضه لمقترح شداد .
▪️الحكمه تقتضي من شداد التخلي عن مقترحه واستئناف الدوري بطريقة التجميع لكن دون مجموعات و بلا (تصفير) النقاط .
▪️تلك هي الطريقة الاعدل والانسب .
???? اجل الكاردينال حواره التلفزيوني من امس الجمعه الي اليوم بدعوى اغلاق الكباري !!
▪️تشير التوقعات الي ان كردنه يود عبر اللقاء اختلاق تبريرات للاستمرار
▪️من يريد المغادره لا يشيّد دكاكين جديده ويتسلم ايجار سنوات قادمه .
▪️كل ما تسلمه كردنه من مليارات سيعود كاملاً للهلال .
▪️السودان تجاوز عهد المخلوع و لم يعد هناك عبدالله شقيق الرئيس ولا وداد حرمه .
▪️حُراس الهلال وفرسانه سلموا الولايه ملف كامل للتجاوزات الماليه بالهلال .
▪️معقول يا ناس الولايه مباني ضخمه في سوق امدرمان بدون ترخيص بناء !!
▪️لجنة ازالة التمكين تسلمت هي الاخري ملف جامد من حجازي و تبيدي ورفاقهما من قوى المقاومه الهلاليه .
▪️بالمناسبه ، لجنة وجدي و مناع لديها ملف عامر سيحدث دوياً هائلاً في قادمات الايام .
???? فريق (الشموخ) بثانية الخرطوم حقق انجازاً محترماً وهو يتأهل للاولى بعد موسم واحد فقط قضاه بالثانيه وبفارق كبير مع اقرب منافسيه .
▪️الانجاز اياه يقف وراءه الجنرال ابنعوف راعي النادي و الريس ضياء الشريف والجهاز الفني واللاعبين واقطاب الفريق بالداخل والخارج .
▪️الريس ضياء يرتب لاحتفاليه ضخمه بمقر النادي بالشهيد طه الماحي .
???????? كلام سياسه .
▪️كما توقعنا فشلت بالامس تظاهرات الزواحف والفلول .
▪️شعبنا الواعي الذي جرب تجار الدين 30 عام يعرف انهم اخر من يدافع عن الدين .
▪️من يقتل طبيب بدق مسمسار في الرأس ويغتال معلماً بخازوق في الدبر لا يمكن ان تكون له علاقة بالدين .
▪️من يوالي تجار الدين اما منتفع فاسد او غبي جاهل .
▪️للدين رب يحميه .
▪️(إنا نحن نزّلنا الذكر وانا له لحافظون)
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