الممتاز في خبر كان !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

▪️بعد الخلاف بين شداد ولجنة المسابقات بات الممتاز بات في كف عفريت .

▪️شداد تمسك بمقترح (التجميع مع التجريد) والمسابقات تري ان نظام الدوري من اختصاص مجلس الاداره .

▪️المسابقات اعدت برمجه وفق كافة المقترحات بانتظار اجتماع مجلس الاداره .

▪️شداد يرفض اجتماع المجلس ووجه المسابقات بزيارة ملاعب عطبره وبحر ابيض وترتيب استئناف الدوري .

▪اعضاء من مجلس الاداره شرعوا في ترتيب دعوة مجلس الاداره لحسم الامر .

▪️خلال 21 يوماً ان لم يدع رئيس مجلس الاداره لاجتماع وفقاً لرغبة الاعضاء فمن حق نصف الاعضاء عقد الاجتماع .

▪️اولاد شداد الذين انتصروا له في الاجتماع السابق واجازوا مقترح استئناف الدوري باتوا الان في الجهه الرافضه لمقترح شداد .

▪️الحكمه تقتضي من شداد التخلي عن مقترحه واستئناف الدوري بطريقة التجميع لكن دون مجموعات و بلا (تصفير) النقاط .

▪️تلك هي الطريقة الاعدل والانسب .

???? اجل الكاردينال حواره التلفزيوني من امس الجمعه الي اليوم بدعوى اغلاق الكباري !!

▪️تشير التوقعات الي ان كردنه يود عبر اللقاء اختلاق تبريرات للاستمرار

▪️من يريد المغادره لا يشيّد دكاكين جديده ويتسلم ايجار سنوات قادمه .

▪️كل ما تسلمه كردنه من مليارات سيعود كاملاً للهلال .

▪️السودان تجاوز عهد المخلوع و لم يعد هناك عبدالله شقيق الرئيس ولا وداد حرمه .

▪️حُراس الهلال وفرسانه سلموا الولايه ملف كامل للتجاوزات الماليه بالهلال .

▪️معقول يا ناس الولايه مباني ضخمه في سوق امدرمان بدون ترخيص بناء !!

▪️لجنة ازالة التمكين تسلمت هي الاخري ملف جامد من حجازي و تبيدي ورفاقهما من قوى المقاومه الهلاليه .

▪️بالمناسبه ، لجنة وجدي و مناع لديها ملف عامر سيحدث دوياً هائلاً في قادمات الايام .

???? فريق (الشموخ) بثانية الخرطوم حقق انجازاً محترماً وهو يتأهل للاولى بعد موسم واحد فقط قضاه بالثانيه وبفارق كبير مع اقرب منافسيه .

▪️الانجاز اياه يقف وراءه الجنرال ابنعوف راعي النادي و الريس ضياء الشريف والجهاز الفني واللاعبين واقطاب الفريق بالداخل والخارج .

▪️الريس ضياء يرتب لاحتفاليه ضخمه بمقر النادي بالشهيد طه الماحي .

???????? كلام سياسه .

▪️كما توقعنا فشلت بالامس تظاهرات الزواحف والفلول .

▪️شعبنا الواعي الذي جرب تجار الدين 30 عام يعرف انهم اخر من يدافع عن الدين .

▪️من يقتل طبيب بدق مسمسار في الرأس ويغتال معلماً بخازوق في الدبر لا يمكن ان تكون له علاقة بالدين .

▪️من يوالي تجار الدين اما منتفع فاسد او غبي جاهل .

▪️للدين رب يحميه .

▪️(إنا نحن نزّلنا الذكر وانا له لحافظون)