نزار حامد: اتوق الى العودة للملاعب

الخليج 365 : قال نزار حامد عملاق الهلال انه يتوق للملاعب بعد توقف دام طويلا ووعد بتقديم مستويات مميزة لاسعاد جماهير الهلال داخل وخارج السودان ويعد نزار من اللاعبين المميزين في السودان ومرشحا بقوة لحصد الجوائز مع الازرق والماكوك نزار حامد اعاد الهلال لمجموعات الابطال بعد سنوات من الغياب.

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