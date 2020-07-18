مقتل شخص متعاقد مع البعثة الأممية في أبيي بمنطقة كادوقلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت قوة الأمنية المؤقتة في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، أن مواطناً سوداني متعاقد مع البعثة قُتل في منطقة كادوقلي بجنوب كردفان يوم الإثنين 13 يوليو الجاري.

ونفى البعثة في بيان لها خبر نشرتها وسائل الإعلام أن القتيل جندي بقوات حفظ السلام في منطقة أبيي.

وأوضحت البعثة في تعميم صحفي حصل راديو تمازُج على نسخة منه الجمعة، أن القتيل الذي يدعى عوض عثمان، يعمل مع شركة إمداد المتعاقدة مع القوة الأمنية، وليس فردا من أفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة كما نشرته وسائل الإعلام.

وقال دانيال أدى كيرا، الناطق باسم البعثة، أن الحادثة وقعت عندما كان الضحية الذي يدعى “عوض” مسافرا برفقة ثلاثة آخرين في سيارة أجرة الى بلدة كادقلي، حيث قام شخص مسلح باطلاق النار على السيارة من الخلف واصابته ومات في الحال بقرية مورتا على بعد 3.2 كيلومتر من قاعدة القوة الأمنية.