العيال كبرت يا بروف.. بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* بالبيان الذي أصدره الدكتور كمال شداد رئيس إتحاد الكرة ضد لجنة المسابقات والتعليمات الصارمة بضرورة تنفيذ ما جاء في اجتماع اللجنة معه ونوابه بالشروع فورا في برمجة الدوري علي نظام المجموعتين يكون بذلك قد دق البروف اخر مسمار في نعش مجلس الادارة

* توترت العلاقة داخل المجلس بصورة لم تحدث في تاريخ مجالس إدارات الاتحاد التي تعافبت علي مر الأجيال ولم يعد الاتحاد علي قلب رجل واحد من اجل تطوير ونهضة كرة القدم السودانية

* ووضح جليا ومما لا يدع مجالا للشك ان الكيمان اتفرزت وكل مجموعة تحاول ان تنتصر علي الاخر من اجل إثبات الذات

* لجنة المسابقات تريد أن تأخذ شرعية وقانونية تعديل نظام الدوري واللائحة من مجلس الإدارة صاحب الكلمة العليا في مثل هذه القرارات المصيرية فيما يري الرئيس بأن ما خرج به اجتماعه مع اللجنة اصبح امرا وقرارا ملزما واجب التنفيذ

* والحقيقة التي لا يريد البروف أن يتعايش معها وأصبحت واقعا أنه فقد السيطرة علي إدارة المجلس بالطريقة التي يريدها هو وان إدارة المنافسة أصبحت بيد جهة لها كافة الصلاحيات دون تدخل من احد اللهم الا في إطار المشورة والرأي وبأغلبية أعضاء المجلس

* انتهي زمن الولاء المطلق للرئيس مع الاحتفاظ له بمكانته واحترامه وتقديره بأعتباره رجلا مربيا واستاذا جليلا وقائدا فذا

* الجيل الحالي من الإداريين جاءوا بفكرهم ورؤيتهم وطريقة إدارتهم والتعليمات التي لا يسندها قانون أو لائحة لن تمر لمجرد انها صدرت من الدكتور شداد

* اتحاد الكرة سيدي الرئيس ليست قاعدة عسكرية يصدر فيها القائد القرارات وتكون واجبة التنفيذ بغض النظر سواء كانت نتائجها إيجابية أو سلبية

* ولماذا يرفض الدكتور أن تجاز مقترحات لجنة المسابقات من مجلس الإدارة طالما أن المصلحة والهم مشترك وتكون المسئولية مسئولية جماعية

* والله بتنا نشفق لحال البروف وهو في كل يوم يفقد مناصريه وأقرب الناس إليه في المجلس بل من اعز أصدقاءه

* رجل في قامة ومكانة البروف محمد جلال الذي جمعته علاقة وصداقة معه امتدت لأكثر من ثلاثة عقود لا يمكن أن تنتهي لمجرد ان جلال تربطه علاقة اجتماعية مع أسامة عطا المنان

* العيال كبرت سيدي الرئيس ولا يمكن أن تحدد للاعضاء علاقاتهم الاجتماعية وصداقاتهم وتربطها بعمل المجلس

* كل القرائن تشير إلي أن الهوة بدأت تتسع بين الرئيس ونوابه وأعضاء مؤثرين في المجلس بسبب نقل القوالات والوشايات والمستفيد من هذا الوصع شخص واحد كل همه أن يكون مقربا من الرئيس وذراعه الأيمن وهو في الحقيقة ليس له اي وضع أو تاريخ في خارطة الكرة السودانية

* البعض يحاول أن يصطاد في الماء العكر ويجعل من الخلاف الحاصل في الاتحاد معركة في غير معترك

* حسن برقو الذي ظل يرمي كل مشاكل وازمات الاتحاد في أسامة عطا المنان هو نفس الشخص الذي تحالف معهم وحصل علي جميع أصوات مجموعة معتصم بل ظل يستجدي المجموعة حتي في الجنينة يوم افتتاح الاستاد هناك ويؤكد لهم انه جاء بقلب مفتوح ويقف علي مسافة واحدة مع جميع الأطراف فما الذي استجد

* ولماذا يريد برقو أن يصب الزيت في النار وهو يقف علي صياغة بيان دكتور شداد الاخير ضد لجنة المسابقات وهو مجرد عضو عادي ليس له صلاحيات او قرار داخل المجلس الا في إطار المجموعة

* لا ننكر أن دكتور شداد تاريخ ورمز وشامة واسم كبير في خارطة الكرة السودانية وحتي لا يحرق هذا التاريخ الناصع عليه أن يترجل ليفسح المجال للجيل الجديد لان الوضع بهذه الصورة سيزداد غليانا وعواقبه ستكون وخيمة علي حساب مستقبل اللعبة

* وسيخسر الرئيس المعركة اذا استمر في عناده ويومها نخشي عليه ان تحدث له صدمة

* يحمد للجنة المسابقات انها التزمت جانب الصمت بعد بيان الدكتور شديد اللهجة والاتهامات التي طالتهم بسعيهم لالغاء الموسم

* الحكمة في مثل هذه القضايا ضرورية لتجنب الصدام ولا ندري اين سترسو سفينة الدوري واي مصير ينتظر المنافسة

* وعطبرة التي انطلقت منها شرارة ثورة ديسمبر المجيدة دخلت الخط بثقلها بعد اجتماع انديتها الثلاثة واتحاد الكرة المحلي وأصدرت بيانا أكدوا فيه انهم مع إكمال الدوري بالطريقة القديمة بل قرروا بعد التشاور مع بقية اندية الممتاز والاتحادات المحلية الدعوة لجمعية عمومية طارئة للاتحاد العام

* ولكن نصيحتي لمولانا جمال وبقية إخوته الأكارم لا تعتمدوا وتملوا أيديكم باندية الممتاز فهي لا حول ولا قوة لها وما حدث العام الماضي بعد التواثق والإجماع كانت ضربة موجعة للجميع لم يندمل جرحها حتي الان

اتجاهات اخيرة

* هل يعقل ان يتم استدعاء الاعبين للمنتخب الوطني عن طريق الاتصال بالاعببن تلفونيا دون اخطار انديتهم

* اذا كان القائمون علي امر المنتخب سنة أولي إدارة فاين انت يا كابتن خالد بخيت وقد تشبعت بالخبرة والمؤسسية

* نؤيد خطوة مجلس إدارة الهلال بمنع لاعبي الفريق الالتحاق بتدريبات المنتخب طالما لا توجد مباراة أو منافسة في الوقت القريب

* الهلال فريق كبير ومحترم ولابد أن يحترم الاتحاد المؤسسية ويخاطب الإدارة بمكتوب رسمي وينسق مع الجهاز الفني للفريق حتي لا يحدث تضارب في التدريبات بعد التوقف الطويل الاعبين من التمارين

* اذا سألنا رئيس لجنة المنتخبات عن سبب ودواعي تجميع الاعبين سيقول لك انحنا عارفين شغلنا

* يتوقع أن يظهر رئيس الهلال ألمنتهية ولايته أشرف الكاردينال في فضائية النادي مساء اليوم

* سيؤكد الرجل استجابته لرجاءات الاهلة ويقرر قبول رئاسة لجنة التطبيع ومن ثم الدخول في الانتخابات

* فراق السلطة حاااااار ورئاسة الهلال عاملة شو كبير

* لا بد أن يخرج كردنة مهزوما في معركة الانتخابات حتي لا يفكر مستقبلا العودة مرة اخري بعد أن يفشل في مجال السياسة اذا قرر الانخراط فيه