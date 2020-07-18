معركة طواحين الهواء.. بقلم صلاح الاحمدي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اليوم اجتماع الاتحاد المحلي بولاية الخرطوم لوضع الخطوط الاخيرة لقرارات الاتحاد بخصوص القرعة للمناطق الثلاثة التي رفضتها الاندية المتاهلة للسنتر اليق للصعود للدرجة الثانية . وبالرغم قرار الاتحاد المحلي بالإجماع لكل القرارات الصادرة الا ان اعلن اجتماع اليوم يعني ان طواحين الهواء قد تدخل معارك بين الاعضاء وكما قال نائب الرئيس للشؤون القانونية في لقاء عبر عالم الرياضة بانهم يراجعون ولا يترجعون . ثم اضاف بخصوص الاندية الرافضة للقرعة رغم تفاوت النقاط الا ان كل الاندية وصلت لدرجة واحدة وهي السنتر ليق الصعود ما يعني ليس هناك اي فرق بين الاندية ما يعني ان الدرجة واحدة واضاف في اجتماع اليوم سوف يتم مناقشة بعض الامور ولم يفصح عنها بنفس البرنامج تحدث بعض روساء الاتحادات الولاية بثبات في مسيرة الدوري عندهم وعودته وهم ينشدون العدالة بين الاندية …. ظللنا نردد بان اتحاد الخرطوم الذي كان له الكبير والرائد علي مستوي الاتحادات وتخرج من مدرسته كثير من الاداريين الافذاذ سقط اليوم عبر نائب الرئيس للشؤون الادارية مقارنة المتحدثين من الاتحادات الولائية بدراية ومعرفة وحنكة تامة تعبيرا لعودة الدوريات علي مستوي اتحاداتهم الولائية حتي مقدم البرنامج وضح عليه من خلال الحوار يقلل من شان اتحاد الخرطوم .وينعته بانه ليس متطور . عموما هناك بعض الأعضاء سعوا لعقد اجتماع لمعالجة ما يمكن علاجه بتأثير من بعض الاندية عرج نائب الرئيس للشؤون الادارية لمنصب الرئيس الشاغر وابدا بان سوف يتم توجيه للجنة الانتخابات لعقد جمعية عمومية لملاء المناصب الشاغرة مع العلم بان عدم ملاء منصب الرئيس يفقد الخرطوم الهيمنة علي الاتحاد وهو دور تجمع الخرطوم . خاصة للضعف الادارى للخرطوم في منظومة الاتحاد.الان خاصة اذا لم تتحد اندية الخرطوم في تقديم ممثليها لمنصب الرئيس باتفاق كامل بالعرف المتفق عليه او دونه ما يفتح الباب للمناطق الاخرى لشغل المنصب كنت اتمني ان يوضح الاجتماع الاول كيف يتم توفيق الاوضاع للاندية التي لم يحدد لها زمن لتوفيق أوضاعها وكيف يكون الحساب ام يكتفي الاتحاد بأبعادها من الجمعية العمومية القادمة . يتفق الجميع بان المعالجة الغير مؤسسة لنائب الرئيس للشؤون القانونية جعلت الاندية في ازدواجية ادارية معقدة يصعب تداركها. كما كنا نمني النفس بان يصدر قرار بعودة رئيس لجنة الانتخابات لموقعه مرة اخرى من باب الاصلاح الادارى بالاتحاد نافذة عموما ما يخرج من مخرجات الاجتماع اليوم قد لا يبشر بجديد طالما كان بالإجماع وعلي الاندية ان تستجيب لقرارات الاتحاد المحلي الذي يرعي المنافسة . نافذة اخيرة تقدم للمنصب الرئيس في اتحاد الخرطوم حتي الان ثلاثة شخصيات رياضية ولكن سوف نتحدث عن اثنين يملكون الخبرة والمعرفة والدراية وسبق لهم ان العمل باتحاد الخرطوم عبر انديتهم ويجدون المباركة من غالبية الاندية محمود صالح وهو رياضي مطبوع ولاعب النادي الاهلي الخرطوم ويملك الكثير من الخبرة لشغل المنصب بلال عنبر اداري عمل في اتحاد الخرطوم ممثل لأندية الثالثة صاحب برامج مدروسة ساهمة في وضعية منطقة الخرطوم في فترتها. يملك كاريزما القيادة ولها خبرات متراكمة في العمل الادارى وله برنامج سوف يطرحه لتطوير العمل الادارى بالاتحاد خاتمة اجتماع اليوم في نظر الاداريين اصحاب الخبرة تحصيل حاصل بل معارك طواحين الهواء