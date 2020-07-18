جمال سالم يضع يونس أمام تحدي كبير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وضع الحارس اليوغندي جمال سالم زميله يونس امام تحدي كبير بعد قرار الرحيل ليجد نفسه امام تحدي كبير فهل ينجح يونس في الزود عن مرمي فريقه ويقوده لتحقيق النجاحات وكان يونس الطيب قد برز في مباريات القمة ونال نجومية احد المباريات بعد ازمة الهلال وجمال سالم.

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