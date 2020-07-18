البقرة (الضاحكة) ذاتها جابت ليها (تكشيرة)!!.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• مرة والي الدين محمد عبدالله جاب ليه قون ..قدامي كباية الشاي (احمر) ، رفعتها لقيت ليك الشاي (الاحمر) بقى (شاي بي لبن).

• ومحمد وردي بغني في (بشوف في شخصك احلامي).

• والي الدين رحمة الله عليه – عملها كيف ما تسألوني.

• نضارة القراية ما معاي.

• والي الدين كان جنو …وجن اللون (الاحمر).

• في الشاي ما بقبل بيه.

• مرة يوهانس عندما كان بيلعب في فريق (التحرير) الاريتري جاب ليه قون في المريخ ..حامد (بريمة) شوف عيني دي (اتبرم) 180 مرة ما قدر يطلع كورة يوهانس التى لعبها خلفه.

• خلوني احكي ليكم بي ايام زمان ..وهسع دي.

• الماضي والآن.

• الناس كتير بتتكلم في الموضوع دا.

• قالوا ليك زمان (طلب الفول) بيدوك معاه (شقة) – صالون و3 غرف وهول كبير مع المرافق.

• هسع (طلب الفول) لو قلت عاوز معاه رغيفة (زيادة) – المطعم كلو يفتح ليك خشمو.

• تقول قلت (حلايب مصرية).

• ينروا فيك من طرف.

• عندنا صاحبنا بنمشي نتعشى معاه في (دكان الحلة).

• صاحبنا بظبط الفول (صاح) …وفي النهاية بيجي يلقط القروش من الناس ..كل واحد يدفع (50) جنيه.

• يوم الخميس صاحبنا دا بعمل لينا نفس الفول ..لكن بشيل من أي واحد فينا (100) جنيه.

• الشلة فيها واحد – ما بقبل الحقارة …والقرش بطلع منو زي (ولادة الحبل).

• صاحبنا دا قال لي صاحبنا البيصلّح الفول ..انت ليه يوم الخميس بتشيل من أي واحد فينا (100) جنيه ..ليه ما بتشيل (50) جنيه زي كل يوم؟.

• صاحبنا البصلّح الفول قال ليه عشان يوم الخميس الفول بفتح ليكم فيه (علبة ساردين) يا فالح..عشان كدا بترفع السعر.

• الزول الما برضى الحقارة قال ليه والله نحن (علبة الساردين) القاعد تفتحها في الفول دا ما قاعدين نشوف ليها حاجة إلّا في (سعرك) البتحاسبنا عليه – دحين تاني ما تعمل لينا (ساردين)…نحن ما شاعرين بي فرق في الفول ..بي ساردين او بدون ساردين.

• بعدين نحن لو عندنا (100) جنيه ..نأكل فول ليه ؟…ما نمشي نأكل سمك.

• زي الزول البجيب في امتحان الشهادة السودانية كم وتسعين ..ويمشي يخشي ليه (كلية) ادبية.

• زمان – ودي حاجة يسألني منها الله ..رطل اللبن تشربو منو (شاي المغرب) وتتعشوا منو (فطير بي لبن)….وابوك يشرب ليه منو (كباية شب كبيرة)..والصباح تعملوا منو (شاي الصباح)…والباقي امك تعملوا (روب).

• هسع تعال شوف (رطل اللبن)….يدوك ليه في (الجك) زي عينة (الفحص).

• والله الواحد لو ما بخجل ..كان شالو في (فتيل).

• شاي اللبن وقت يجيبوه ليك – لو ما جابوا ليك معاه (مستندات) تثبت ذلك وقالوا ليك رطل اللبن بقى بـ 45 جنيه ما بتصدق انو القدامك دي (شاي بي لبن).

• الشاي بي اللبن بقى زي الزول الفي النيل الواقف براهو في الغرب ..وبكورك لي زول تاني واقف في الشرق عشان ينزل ليه (المركب).

• اللبن يكورك للشاي كوريك.

• زمان كنا بنتعشى (فطير بي لبن).

• حاجة اساسية عندنا فطير بي اللبن.

• هسع وقت تشتهي (الفطير بي اللبن)…يجيبوا ليك (الفطير) في صحن – ويقولوا ليك افتح (الواتساب) – عشان يرسلوا ليك (اللبن) في الواتساب.

• تشربوا (صور) ساكت.

• تتفرج في (اللبن) وتقرّض (الفطير).

• بالمناسبة دي قالوا ليك الخروف السنة دي بـ (20) الف جنيه.

• 20 الف جنيه ليه؟.

• الخروف تقول شايل ليه جواز دبلوماسي.

• والله لو الخروف بتجيبوا لينا معاه (شيتو بتاعة الجمر) برة ..ما بنشتريه بـ (20) الف جنيه.

• لو (المرارة) حقتو ..بتنقط (عسل)…ما بنشتريه بـ (20) الف جنيه.

• زمان عندي (قميص ابيض)…وقت اكون عاوز اقشر وامشي بيه على مناسبة مهمة – كنت بكوي القميص دا.

• وقت كمان اكون عاوز امشي بيه مناسبات ساكت ..وما مهمة بمشي بيه من غير (مكوة).

• والقميص بي مكوة …ومن غير مكوة يفرق.

• أنا ما كان فارقة معاي امشي بيه أي حتة وهو (مكوي).

• لكن عشان اعمل فرق ..واشعر بذلك الفرق – كنت بكويه للمناسبات المهمة فقط.

• والله يا جماعة بتذكر زمان كان بابكر الحلو باكمبا عندو (لفت)…بعمل بيها أي حاجة.

• أي شيء في الكورة بعملها بيها.

• أي حاجة تمر بخاطرك في الكورة ..كان باكمبا بعملها باللفت.

• الغريبة باكمبا وقت انتقل الهلال ..خلى (الشمال)..وبقى شغال بـ (اليمين).

• باكمبا جاب ليه قونين في المريخ بالطرشة.

• طوال فترة باكمبا في المريخ …(الطرشة) كانت قاعدة ساي..كانت تكاله.

• اول ما جاء الهلال باكمبا اشتغل باليمين.

• يمين وشمال.

• باكمبا كورتو كانت (ممتعة)..كورة (دقاق) كدا ..يقعد يونسك بيها لمن تشيلك نومة.

• لا بتعب.

• ولا بعرق.

• ولا نفسو بقوم.

• واقف في حتتو – بعمل الحاجات دي كلها.

• البتعب وبعرق ونفسو يقوم كان (الخصم) – لكن باكمبا ….ولا بوسخ (قميصو)..بطلع بيه بعد المباراة زي ما دخل بيه.

• باكمبا كان كدا.

• مفروض الهلالاب ما ينسوا دور باكمبا في الهلال.

• الزول دا ما قصر معانا.

• متعنا في الكورة والله.

• والحديث عن الماضي والآن ، وأنا بنط ليكم من حتة لي حتة ما تضيقوا.

• ما تستعجلو.

• زمان كان عندنا (مروحة) – وقت تشغلها في اتنين بتجيب ليك هوا بارد.

• ونحن كنا مبسوطين من الكلام دا.

• مبسوطين من الهوا البارد دا.

• الواحد ينوم لمن الواطة تمغرب.

• هسع تعال شوف نفس (المروحة) ..تشغلها في خمسة ومعاها 4 مكيفات ..وما بتجيب ليك غير (السموم).

• مراوح الزمن دا ما عندها (وفاء) ولا (اخلاص).

• الدنيا اتغيرت.

• زمان الدنيا كانت حلوة.

• قالوا ليك البقرة (الضاحكة) بتاعة جبنة لباشكري هي ذاتها جابت ليها الايامات دي (تكشيرة).

• تضحك على شنو يعني؟.

• نحن كل يوم بنسمع كلام.

• الكاردينال يجتمع باللجنة الاستشارية.

• الكاردينال يتحدث لقناة الهلال.

• الكاردينال في سنار.

• الكاردينال يفحص كورونا.

• الكاردينال يغادر للامارات.

• الكاردينال ماشي.

• الكاردينال شغال (تكتيك).

• الحاجات دي نحن كلنا عرفناها.

• حفظناها.

• عاوزين نسألكم بس..وين عصام كرار؟.

• وين محمد عبداللطيف هارون؟.

• وين ابوكلابيش؟.

• وين افكار؟.

• وين الدكتور حسن علي عيسي ؟.

• الجماعة ديل مشوا وين؟.

• …………

متاريس

• قالوا ليك (التش) داعم الكوارتي بشدة في انتخابات الهلال القادمة.

• التش عاوز الكوارتي يجي الهلال.

• عارفين ليه؟.

• عشان الكوارتي قال بجيب التش للهلال.

• التش عاوز يتخارج من الهلال.

• اتحركوا منذ الآن.

• التسجيلات ما بعيدة.

• وفي الساحة هناك عدد كبير من المواهب.

• الهلال عاوز ليه (8) – (7) لاعبين على الاقل.

• كشف الهلال بقى فاضي.

• الدفاع ما عندنا قلب دفاع.

• في الوسط عاوزين اكتر من لاعب ..في الارتكاز وفي صناعة اللعب.

• في الهجوم ما عندنا غير وليد الشعلة ومحمد موسي.

• الهلال عاوز ليه تشكيلة كاملة.

• ما تعملوها لينا كلها صراعات في الانتخابات.

• شوفوا هلالكم.

• وانجزوا من بدري بدري.

• ……….

• ترس اخير / مرات بحس انو ناس برشلونة ديل كورتهم بيلعبوها في (قروب) في الواتس.