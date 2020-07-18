البقرة (الضاحكة) ذاتها جابت ليها (تكشيرة)!!.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• مرة والي الدين محمد عبدالله جاب ليه قون ..قدامي كباية الشاي (احمر) ، رفعتها لقيت ليك الشاي (الاحمر) بقى (شاي بي لبن).
• ومحمد وردي بغني في (بشوف في شخصك احلامي).
• والي الدين رحمة الله عليه – عملها كيف ما تسألوني.
• نضارة القراية ما معاي.
• والي الدين كان جنو …وجن اللون (الاحمر).
• في الشاي ما بقبل بيه.
• مرة يوهانس عندما كان بيلعب في فريق (التحرير) الاريتري جاب ليه قون في المريخ ..حامد (بريمة) شوف عيني دي (اتبرم) 180 مرة ما قدر يطلع كورة يوهانس التى لعبها خلفه.
• خلوني احكي ليكم بي ايام زمان ..وهسع دي.
• الماضي والآن.
• الناس كتير بتتكلم في الموضوع دا.
• قالوا ليك زمان (طلب الفول) بيدوك معاه (شقة) – صالون و3 غرف وهول كبير مع المرافق.
• هسع (طلب الفول) لو قلت عاوز معاه رغيفة (زيادة) – المطعم كلو يفتح ليك خشمو.
• تقول قلت (حلايب مصرية).
• ينروا فيك من طرف.
• عندنا صاحبنا بنمشي نتعشى معاه في (دكان الحلة).
• صاحبنا بظبط الفول (صاح) …وفي النهاية بيجي يلقط القروش من الناس ..كل واحد يدفع (50) جنيه.
• يوم الخميس صاحبنا دا بعمل لينا نفس الفول ..لكن بشيل من أي واحد فينا (100) جنيه.
• الشلة فيها واحد – ما بقبل الحقارة …والقرش بطلع منو زي (ولادة الحبل).
• صاحبنا دا قال لي صاحبنا البيصلّح الفول ..انت ليه يوم الخميس بتشيل من أي واحد فينا (100) جنيه ..ليه ما بتشيل (50) جنيه زي كل يوم؟.
• صاحبنا البصلّح الفول قال ليه عشان يوم الخميس الفول بفتح ليكم فيه (علبة ساردين) يا فالح..عشان كدا بترفع السعر.
• الزول الما برضى الحقارة قال ليه والله نحن (علبة الساردين) القاعد تفتحها في الفول دا ما قاعدين نشوف ليها حاجة إلّا في (سعرك) البتحاسبنا عليه – دحين تاني ما تعمل لينا (ساردين)…نحن ما شاعرين بي فرق في الفول ..بي ساردين او بدون ساردين.
• بعدين نحن لو عندنا (100) جنيه ..نأكل فول ليه ؟…ما نمشي نأكل سمك.
• زي الزول البجيب في امتحان الشهادة السودانية كم وتسعين ..ويمشي يخشي ليه (كلية) ادبية.
• زمان – ودي حاجة يسألني منها الله ..رطل اللبن تشربو منو (شاي المغرب) وتتعشوا منو (فطير بي لبن)….وابوك يشرب ليه منو (كباية شب كبيرة)..والصباح تعملوا منو (شاي الصباح)…والباقي امك تعملوا (روب).
• هسع تعال شوف (رطل اللبن)….يدوك ليه في (الجك) زي عينة (الفحص).
• والله الواحد لو ما بخجل ..كان شالو في (فتيل).
• شاي اللبن وقت يجيبوه ليك – لو ما جابوا ليك معاه (مستندات) تثبت ذلك وقالوا ليك رطل اللبن بقى بـ 45 جنيه ما بتصدق انو القدامك دي (شاي بي لبن).
• الشاي بي اللبن بقى زي الزول الفي النيل الواقف براهو في الغرب ..وبكورك لي زول تاني واقف في الشرق عشان ينزل ليه (المركب).
• اللبن يكورك للشاي كوريك.
• زمان كنا بنتعشى (فطير بي لبن).
• حاجة اساسية عندنا فطير بي اللبن.
• هسع وقت تشتهي (الفطير بي اللبن)…يجيبوا ليك (الفطير) في صحن – ويقولوا ليك افتح (الواتساب) – عشان يرسلوا ليك (اللبن) في الواتساب.
• تشربوا (صور) ساكت.
• تتفرج في (اللبن) وتقرّض (الفطير).
• بالمناسبة دي قالوا ليك الخروف السنة دي بـ (20) الف جنيه.
• 20 الف جنيه ليه؟.
• الخروف تقول شايل ليه جواز دبلوماسي.
• والله لو الخروف بتجيبوا لينا معاه (شيتو بتاعة الجمر) برة ..ما بنشتريه بـ (20) الف جنيه.
• لو (المرارة) حقتو ..بتنقط (عسل)…ما بنشتريه بـ (20) الف جنيه.
• زمان عندي (قميص ابيض)…وقت اكون عاوز اقشر وامشي بيه على مناسبة مهمة – كنت بكوي القميص دا.
• وقت كمان اكون عاوز امشي بيه مناسبات ساكت ..وما مهمة بمشي بيه من غير (مكوة).
• والقميص بي مكوة …ومن غير مكوة يفرق.
• أنا ما كان فارقة معاي امشي بيه أي حتة وهو (مكوي).
• لكن عشان اعمل فرق ..واشعر بذلك الفرق – كنت بكويه للمناسبات المهمة فقط.
• والله يا جماعة بتذكر زمان كان بابكر الحلو باكمبا عندو (لفت)…بعمل بيها أي حاجة.
• أي شيء في الكورة بعملها بيها.
• أي حاجة تمر بخاطرك في الكورة ..كان باكمبا بعملها باللفت.
• الغريبة باكمبا وقت انتقل الهلال ..خلى (الشمال)..وبقى شغال بـ (اليمين).
• باكمبا جاب ليه قونين في المريخ بالطرشة.
• طوال فترة باكمبا في المريخ …(الطرشة) كانت قاعدة ساي..كانت تكاله.
• اول ما جاء الهلال باكمبا اشتغل باليمين.
• يمين وشمال.
• باكمبا كورتو كانت (ممتعة)..كورة (دقاق) كدا ..يقعد يونسك بيها لمن تشيلك نومة.
• لا بتعب.
• ولا بعرق.
• ولا نفسو بقوم.
• واقف في حتتو – بعمل الحاجات دي كلها.
• البتعب وبعرق ونفسو يقوم كان (الخصم) – لكن باكمبا ….ولا بوسخ (قميصو)..بطلع بيه بعد المباراة زي ما دخل بيه.
• باكمبا كان كدا.
• مفروض الهلالاب ما ينسوا دور باكمبا في الهلال.
• الزول دا ما قصر معانا.
• متعنا في الكورة والله.
• والحديث عن الماضي والآن ، وأنا بنط ليكم من حتة لي حتة ما تضيقوا.
• ما تستعجلو.
• زمان كان عندنا (مروحة) – وقت تشغلها في اتنين بتجيب ليك هوا بارد.
• ونحن كنا مبسوطين من الكلام دا.
• مبسوطين من الهوا البارد دا.
• الواحد ينوم لمن الواطة تمغرب.
• هسع تعال شوف نفس (المروحة) ..تشغلها في خمسة ومعاها 4 مكيفات ..وما بتجيب ليك غير (السموم).
• مراوح الزمن دا ما عندها (وفاء) ولا (اخلاص).
• الدنيا اتغيرت.
• زمان الدنيا كانت حلوة.
• قالوا ليك البقرة (الضاحكة) بتاعة جبنة لباشكري هي ذاتها جابت ليها الايامات دي (تكشيرة).
• تضحك على شنو يعني؟.
• نحن كل يوم بنسمع كلام.
• الكاردينال يجتمع باللجنة الاستشارية.
• الكاردينال يتحدث لقناة الهلال.
• الكاردينال في سنار.
• الكاردينال يفحص كورونا.
• الكاردينال يغادر للامارات.
• الكاردينال ماشي.
• الكاردينال شغال (تكتيك).
• الحاجات دي نحن كلنا عرفناها.
• حفظناها.
• عاوزين نسألكم بس..وين عصام كرار؟.
• وين محمد عبداللطيف هارون؟.
• وين ابوكلابيش؟.
• وين افكار؟.
• وين الدكتور حسن علي عيسي ؟.
• الجماعة ديل مشوا وين؟.
• …………
متاريس
• قالوا ليك (التش) داعم الكوارتي بشدة في انتخابات الهلال القادمة.
• التش عاوز الكوارتي يجي الهلال.
• عارفين ليه؟.
• عشان الكوارتي قال بجيب التش للهلال.
• التش عاوز يتخارج من الهلال.
• اتحركوا منذ الآن.
• التسجيلات ما بعيدة.
• وفي الساحة هناك عدد كبير من المواهب.
• الهلال عاوز ليه (8) – (7) لاعبين على الاقل.
• كشف الهلال بقى فاضي.
• الدفاع ما عندنا قلب دفاع.
• في الوسط عاوزين اكتر من لاعب ..في الارتكاز وفي صناعة اللعب.
• في الهجوم ما عندنا غير وليد الشعلة ومحمد موسي.
• الهلال عاوز ليه تشكيلة كاملة.
• ما تعملوها لينا كلها صراعات في الانتخابات.
• شوفوا هلالكم.
• وانجزوا من بدري بدري.
• ……….
• ترس اخير / مرات بحس انو ناس برشلونة ديل كورتهم بيلعبوها في (قروب) في الواتس.
كانت هذه تفاصيل خبر البقرة (الضاحكة) ذاتها جابت ليها (تكشيرة)!!.. بقلم محمد عبد الماجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.