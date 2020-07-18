عسكر مجلس السيادة يطالبون حمدوك بإقالة وزير الداخلية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أبلغت مصادر رفيعة “السوداني” أن المكون العسكري بمجلس السيادة دفع بطلب إلى رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك لإعفاء وزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس، وأشارت ذات المصادر إلى أن المكون العسكري دفع بمبررات موضوعية لإقالة الوزير وهو الآن فى انتظار قرار رئيس الوزراء.

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