كوارتي يؤكد : سأعيد التش للهلال و تولينا للرئاسة مسألة وقت

الخليج 365 :

ظهر رئيس تنظيم فجر الغد محمد عثمان الكوارتي امس عبر قناة سودانية ٢٤ وقد تحدث كوارتي خلال ظهوره عن ما يدور في الشارع الهلالي خاصة عقب قرار رئيس النادي بالرحيل وفجر كوارتي خلال حواره مع سودانية الكثيرمن القنابل تفاصيلها في المساحة التالية

سأعيد التش للهلال

أكد محمد عثمان كوارتي ما ذهب اليه سابقًا بقوله انه سيعيد التش للهلال حيث جدد رئيس تنظيم فجر الغد ذات التصريح قائلًا:

التش يفترض يكون في الهلال ولكن بخطأ اداري من هذا المجلس ذهب للمريخ وانا قادر على تصحيح ذلك الخطأ واعادة التش للهلال هذا وعد بيني جماهير الهلال.

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اعرف ماذا يريد الجمهور

واصل كوارتي حديثه قائلًا انه يعرف تماما ماذا يريد الجمهور وذلك حبمك انه قادم للإدارة من المدرجات عكس الكاردينال الذي وصفه اخر من يعمل بمطوحات الجماهير الهلالية وأكد انه سينفذ كل مطالب الجمهور عقب توليه زمام الأمور بالنادي وأكد انه سيعيد الجمهور إلى المدرجات في اقرب وقت بعد ان هجر الجمهور الملعب بسبب الإدارة الحالية

تكتيكي انتخابي

وعن قرار الكاردينال بالرحيل قال كوارتي ربما يكون هذا تكتييك إنتخابي من رئيس الهلال على العموم نحن لا نركز مع ذلك كثيًرا ومستعدون في كل الأحوال للمرحلة المقبلة (والميدان يا حميدان ) فالأفضل هو الاحق برئاسة نادي الهلال مع العمل ان الجمهور هو من يحدد من هو الأفضل، وانتقد كوارتي النظام السابق قائلًا انه السبب الأول والأخير في اسمترارية الكاردينال في رئاسة الهلال.