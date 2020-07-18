عاجل.. والي البحر الأحمر يتراجع عن استقالته بعد خطوة "حمدوك"

السبت 18 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلن والي وﻻية البحر الأحمر المكلّف حافظ التاج مكي، عن سحبه استقالته إلى حين تعيين الولاة المدنيين.

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وقال حافظ التاج مكي في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّ قرار سحب استقالته يجيء لعدم قبولها من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وفي الأوّل من يوليو، دفع والي وﻻية البحر الأحمر حافظ التاج مكي باستقالةٍ على نحوٍ مفاجئ، مبرّرًا خطوته بأنّها تأتي نزولاً عند رغبة شباب الثورة ومجتمع الولاية.

وأوضح التاج مكي أنّ استقالته جاءت من أجلّ إتاحة الفرصة لصنّاع القرار لاختيار والٍ مدني.