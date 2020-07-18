دخول قوة من الحركة الشعبية مدنية لقاوة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شابت مدنية لقاوة نهار الامس توترات أمنية عصيبة جراء دخول قوة من الحركة الشعبية للمدنية، حيث قامت القوة بمداهمة سوق لقاوة وأطلقت وابل من الاعيرة النارية وسط السوق والمدينة مما أذاع الرعب وسط المواطنيين وروع أمنهم،،كما أطلقت القوة النار علي عربة تقل طلاب شهادة الأساس بعد نهاية جلسة الإمتحانات مما أثار توترات أمنية عصيبة وسط المدينة والمواطنيين،،،والأن ترابط القوة في حي العمارة بالجهة الشرقية من المدينة، وحاولت القوات الأمنية التفاوض مع القوة المتمركزة لإخراجها من المدينة، إلا إن القوة رفضت الخروج مما إضطر القوات المسلحة لمخاطبة المواطنيين المواليين لأماكن تمركز القوة لإخلاء منازلهم تحسبا لوقوع اي طارئ في اللحظات القادمة إذاء الوضع المأزوم الذي تعيشه المنطقة وقبابليته للإنفجار تحت أي لحظة.

الجدير بالذكر إن مدينة لقاوة وضواحيها عاشت أوضاع أمنية متردية ومتقلبة في الأيام والأسابيع الماضية جراء الإعتداءات المتكررة والممنهجة من قبل الحركة الشعبية علي الرعاة والرحل،،حيث توالت عمليات نهب المواشي وقتل وإختطاف الرعاة بصورة متكررة في الإيام الماضية وسط تجاهل وصمت تام من قبل الأجهزة الأمنية والحكومة علي مستوي الولاية والمركز مما سارع من وتيرة تفاقم الأوضاع الأمنية بالمنطقة عموما، وسط مخاوف من تطورها للأسوٱ في مقبل الأيام إذا لم يتم الإسراع لتداركها وتلافيها من قبل الحكومة والسلطات الرسمية.

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