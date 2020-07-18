شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فاجأ الممثل السوداني الشاب مكي الدرديري رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده بعرضه للفيلم القصير (بن الذين) الذي يقوم ببطولته رفقة عدد من الممثلين الشباب. وبحسب متابعات محرر كوش نيوز فإن الفيلم الجديد المستوحى من قصة حقيقية تدور أحداثه حول المحتالين الذين يقومون بخداع الشباب وكل طوائف المجتمع عبر انتحال شخصيات مقربة منهم بغرض الاحتيال عليهم عبر الرصيد. الفيلم نجح في تحقيق مشاهدات عالية في اليوم الأول من طرحه على السوشيال ميديا, ووجدت تفاعلات وإشادات كبيرة من قبل المتابعين الذين تباروا في الإشادة بالمخرج والممثل الدرديري وفريق عمله الذي ضم إحدى الفتيات الحسناوات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفيلم السوداني الجديد (بن الذين) يكتسح السوشيال وبطلته حسناء فائقة الجمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.