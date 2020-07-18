صلاح مناع: الفترة الانتقالية تمضي بسرعة البرق والإنجازات صفرية و سلحفاية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجم صلاح مناع عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد؛ الحكومة الانتقالية واصفا اياها بالحكومة الصفرية مؤكدا بإن الفترة الانتقالية تمضي بسرعة البرق والإنجازات صفرية و سلحفاية الجهاز التنفيذي ومعاش الناس اصبح لايحتمل.

وأضاف مناع في تغريدة على تويتر”نريد حكومة عمل ميدانية ووزراء يعملون على مدار الساعة من اجل اخراج الوطن من حفرة النظام البائد”

وأشار مناع إلى أن تعين الولاة أصبح فرض عين الوضع في الولايات لا يحتمل اكثر من ذلك اي تاخير يكون على عاتق الجهاز التنفيذي والتردد في اتخاذ القرار كارثة قد تنسف كل شئ؛ مضى الآن أكثر من أسبوعين دون اي وعد يذكر.

وافاد “نريد حكومة بخطط واضحة ومشاريع تنمية عملاقة للفترة القادمة مثل زراعة ٢ مليون فدان ٢ الف ميقاوات كهرباء و٢ الف كيلو طرق وعودة السكك الحديدة والخطوط الجوية ومجانية التعليم والصحةوتحقيق السلام والعدالة”