بالصوة..معجب يهدي الفنانة عائشة الجبل سيارة (نيسان باترول) سعرها يفوق ال 10 مليار جنيه ويشعل النار بالسوشيال ميديا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تداول ناشطون ومتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة طيلة يوم الجمعة خبر مفاده إهداء معجب سوداني للفنانة المثيرة للجدل عائشة الجبل سيارة من نوع (نيسان باترول).

وبحسب متابعات محرر كوش نيوز لصفحات مواقع التواصل الاجتماعي فقد تصدر الخبر الذي يتم التأكد من صحته قائمة أهم الأخبار والأحداث بالسوشيال ميديا السودانية.

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واشتعلت النار داخل مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أكد متابعون أن قيمة السيارة التي تم نشر صورتها يتجاوز ال 10 مليون جنيه سوداني, 10 مليار بالقديم.

ويشير محرر كوش نيوز إلى أن المتابعون للخبر قد انقسموا لمصدق ومكذب, حيث يرى المكذبون للخبر أن الأمر لا يتعدى كونه شائعة لأن من غير المنطق والمعقول أن يقوم شخص بإهداء مطربة صاعدة سيارة فارهة وقيمتها تتجاوز ال 10 مليون في ظل الضائقة المالية التي يعيشها معظم السودانيين, بينما يرى البعض الآخر أن هناك بعض الموهومين بالمطربات والذين على استعداد لإهدائهم أكثر من ذلك.

الفنانة عائشة الجبل بدورها لم تنفي أو تؤكد حقيقة الخبر في أي من حساباتها أو حسابات المقربين منها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.