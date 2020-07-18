ولاية كسلا.. ارتفاع حصيلة الاصابات بفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ارتفع عدد حالات الاصابة المؤكدة بفايروس كورونا بولاية كسلا تراكميا الي (١٧٣) حالة منذ بداية الجائحة بعد تسجيل (٩) حالات جديدة مؤكدة كلها بمحلية كسلا يرتفع معها عدد حالات الوفاة تراكميا الي (٢١) حالةَ وتم تسجيل الوفيات علي النحو التالي (١٤) حالة وفاة بمحلية كسلا و(٤) بمحلية حلفا الجديدة و(١) حالة وفاة بكل من محليات ريفي كسلا وود الحليو وشمال الدلتا .

وبلغ عدد حالات الشفاء (١٠١) حالة منذ بداية الفايروس بالولاية حيث سجلت محلية كسلا (٥٩) حالة و(٣٨) حالة بمحلية حلفا الجديدة و(١) حالة بكل من محليات ودالحليو ريفي كسلا وغرب كسلا ونهر عطبرة .

وحسب التقرير الصادر يوم الجمعه من إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الاوبئة بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بكسلا فقد أوضح أن جملة العينات التي تم أخذها بلغت (٢٧٤) عينة أظهرت الفحوصات ايجابية (١٧٣) حالة وسلبية (٩٩) حالة وتوجد عينتان بالمعمل في الوقت الذي بلغت فيه عدد الحالات النشطة (٥١) حالة غالبيتها بمحلية كسلا(٤١) حالة تليها محلية حلفا الجديده ، ٤ حالات و ٣ حالات بكل من ريفي كسلاهمشكوريب و حالتان بكل من محليات غرب كسلا ور ونهر عطبرة.

ومن خلال احصائيات وزارة الصحة يتضح الزيادة في عدد الحالات المؤكدة بالاصابة والوفيات حيث بلغ عدد الحالات المسجلة بمحلية كسلا تراكميا (١١٤) حالة تليها محلية حلفا الجديدة(٤٦) حالة ثم ريفي كسلا وهمشكوريب(٣) حالات لكل و(٢) حالتين بكل من محليات ودالحليو همشكوريب ونهر عطبرة وغرب كسلا و(١) حالة بشمال الدلتا.

ووصفت وزارة الصحة بالولاية الوضع الصحي الوبائي بغير المطمئن في ظل الارتفاع الملحوظ لعدد الحالات المصابة اسبوعيا..

ودعت في ذات الوقت المواطنين للالتزام بالضوابط الصحية واستخدام وسائل الحماية من الاصابة بالمرض من لبس للكمامة واستخدام المعقمات والتباعد المجتمعي.