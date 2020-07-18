تجمع أصحاب المخابز : تدخلات سياسية في قرار إيقاف الخبز التجاري بولاية الخرطوم

الخليج 365 :
رفض تجمع اصحاب المخابز بولاية الخرطوم التدخلات السياسية في القرارات الاقتصادية الخاصة بالخبز.
وأكد التجمع في بيان صحفي الجمعة وجود بعض التدخلات السياسية في القرار القاضي بإيقاف الخبز التجاري.
وأشار إلى أن بعض الأحزاب السياسية تقف خلف قرار ولاية الخرطوم بالغاء الخبز التجاري بالولاية
وأستنكر البيان صدور القرار على الرغم من حصول عدد المخابز على التصديقات بالعمل في مجال الخبز التجاري، وأوضح أن الخبز التجاري سيعمل على تلبية استهلاك 25٪ من الاستهلاك المحلي والمخصص لقطاع الفنادق والمطاعم.
وأكد البيان أن الخبز التجاري لا علاقة له برفع الدعم وانما هو خبز مصنوع من الدقيق التجاري المتاح في المطاحن
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