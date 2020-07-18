روسيا تكذب ادعاء امريكا محاربة الارهاب .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يوما بعد اخر تتكشف الاكذوبة الامريكية بمحاربة الارهاب ويتضح للناس مدى الخداع الذى تمارسه امريكا على الناس وهى تدعى زورا وبهتانا انها جاءت للعراق وسوريا لمحاربة الارهاب في حين انها وكما شهد

الكثيرون المساعد الاكبر للجماعات الارهابية والراعى الرسمى لها والموفر لها الحماية والدعم ، هذا ان لم نقل ان امريكا هى المؤسس للارهاب، وتكفى شهادة ترامب على كلينتون والحزب الديموقراطى انهم من انشأوا داعش التى يتبجحون بادعاء حربها ويدعون زورا أنهم هزموها فى العراق .

ارهاب امريكا من الوضوح بحيث يسهل القول به فلن يكون بمقدور احد ان ينكر الدعم الامريكى الواضح والعلنى لارهاب الدولة المنظم التى تمارسه دولة الاحتلال العنصرية فى فلسطين المحتلة ، والشواهد على ذلك اكثر من ان تحصى .

وممارسة الادارات الامريكية المعاقبة للارهاب سواء يمكن اثباته بدعمها اسرائيل او الدول والحكومات المستبدة التى تضطهد مواطنيها ولاتقيم وزنا ولا اعتبارا لحقوق الانسان وهذه اكبر جرائم العصر ممثلة فى الحرب على اليمن

وكيف نرى امريكا ليست فقط داعمة للسعودية وتحالف العدوان بل هى جزء من هذا العدوان ثم تأتى لتقول لنا انها تدافع عن حقوق الانسان وتطالب من البعض مراعاة هذا الامر فى سلوك يدل على عدم الحياء مطلقا.

ولكنها امريكا التى لاتستحى وتدعى خلاف الواقع تماما ، والمشكلة الأكبر بالطبع فى الذين مازالوا ينظرون اليها بعين الاحترام ممن رأوا سوء صنيعها وقبيح فعلها .

اما فى سوريا والازمة التى تشهدها هذه البلاد فقد شهد العالم اجمع على دعم امريكا للمجموعات الارهابية سواء باعتراض طريق الجيش العربى السورى وهو يسعى الى شن الحرب عليهم واعاقة اى جهود تبذل للقضاء

على الارهابيين او عن طريق توفير الغطاء السياسى والامنى والاقتصادى لبعض هذه الجماعات وهى تسرق النفط السورى وتدمر البلد وتعمل على نشر الظلم والارهاب والفوضى فى هذا البلد ثم تأتى وعبر الالة

الاعلامية الضخمة التى تبث الكذب والتضليل تأتى لتقول لنا انها جاءت الى سوريا لتحارب الارهاب والواقع على الارض يشهد بكذب ذلك ، وهاهى روسيا تقول صراحة بدعم امريكا للارهابيين فى سوريا وتكذب ادعاء واشنطون انها جاءت الى المنطقة حربا على الارهاب.

ومن المناسب ان نطلع على الخبر ادناه الذى يكذب ادعاء واشنطون الحرب على الارهاب .

يقول الخبر :

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا “ليس فقط لا يساعد بل يعرقل محاربة الإرهاب ، وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إحاطة إعلامية : حسب التقييم الروسي فإن الوجود الأمريكي ليس فقط لا يلبي مصالح القضاء النهائي على الإرهابيين الدوليين في الأراضي السورية بل أيضا أضحى عقبة حقيقية أمام حل هذه المهمة.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا أعلن أن وجود امريكا لأجل غير مسمى في سوريا يعد أمرا غير مفهوم للدول الضامنة في عملية أستانا (روسيا، إيران، وتركيا) أما عدم تحديد مدة وجودها فيدعو للقلق.

وكان المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش بريت ماكغورك قد اكد أن التحالف سيواصل البقاء بسوريا لحين تشكيل قوات أمن داخلية لضمان استمرار الحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها.